Vláda nebude plošne odpúšťať odvody, pomôže firmám bez príjmov

Vláda nebude plošne odpúšťať povinnosť platiť zdravotné a sociálne odvody, pretože sú firmy, ktorým sa aj v čase mimoriadnych opatrení pre nový koronavírus darí. Uviedol to na stredajšom brífingu premiér Igor Matovič (OĽaNO).

„Ak dnes niektoré firmy žijú v ilúzii, že všetky straty, akýkoľvek prepad tržieb zaplatí štát, teda my všetci, tak hovorím, že ich nebudú mať preplatené, lebo ako štát by sme skrachovali,“ oznámil.

Bohatšie firmy sa budú podľa neho „musieť trošku zariadiť aj samy“. „Určite nebudeme preplácať odvody alebo ich odpúšťať. Nie teda tak, že sa v najbližších týždňoch a mesiacoch 'vypneme', že by sa neplatili sociálne a iné odvody,“ povedal. Napríklad reťazce majú podľa neho vďaka situácii vyššie tržby, ako mali pred „koronakrízou“.

Vláda podľa Matoviča bude pomáhať adresne, teda tým, ktorí sú bez príjmov. „Určite nepôjdeme nejakým kobercovým náletom, že by sme peniaze po Slovensku rozhadzovali z helikoptéry,“ zdôraznil. Pomoc bude podľa neho v rozsahu, čo si ju bude štát môcť dovoliť.

Podľa premiéra by vláda mohla v čase, keď bude mať k dispozícii dostatok testov na prítomnosť nového koronavírusu, kľúčovým firmám pomôcť s testovaním ich zamestnancov. „Vieme fabriku rozdeliť na x-skupín, ktoré by sme testovali a vedeli by sme tak spustiť fabriky, ktoré by zo strachu pred koronavírusom dnes nefungovali,“ dodal.