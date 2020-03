10 vecí, ktoré by ste nemali robiť pred návštevou lekára

Podľa Univerzitnej medicínskej školy Johnsa Hopkinsa (Maryland) sú závažné poranenia a smrť v 30% prípadov zapríčinené nesprávnou diagnostikou, ktorú môže mať na svedomí pochybenie lekára, ale často aj pacienta.

Je dôležité mať na pamäti, že kvalita vyšetrenia lekárom závisí aj od vašej pripravenosti, preto by ste sa pred prehliadkou mali niektorým inak bežným veciam vyhnúť.

1. Manikúra a pedikúra

Pred vyšetrením u dermatológa radšej vynechajte pravidelnú návštevu manikérky. Špecialista by totiž nemal kontrolovať len vašu pokožku, ale aj nechty, ktoré môžu byť postihnuté napríklad mykózou.

Zmeny na nechtoch tiež môžu indikovať ochorenia vnútorných orgánov, preto je dôležité, aby ich lekár prehliadol v prirodzenom stave.

Prečítajte si aj: Ako si bezpečne odstrániť gélové nechty z pohodlia domova

2. Alkohol

Foto: 4 PM production/Shutterstock.com

Predtým, ako vám kontrolujú hladinu cholesterolu, by ste nemali piť alkohol. Pivo a tvrdý alkohol síce neobsahujú veľa cholesterolu, no nájdete v nich veľa cukru a karbohydrátov, ktoré sa môžu postarať o zvýšenie jeho hodnoty v tele. Tá sa napokon dostane späť do normálu, no mohla by pomýliť lekárske testy. Deň pred návštevou lekára si preto odpusťte akékoľvek alkoholické nápoje.

3. Pite veľa vody

Ak viete, že na vyšetrení absolvujete odber moču, vypite pred ním veľa vody. Ľudský moč tvorí 99% vody a len 1% iných látok, ako je amoniak, hormóny, mŕtve krvné bunky, bielkoviny a iné. Keďže je koncentrácia týchto látok veľmi nízka, len malá čiastka odobratého moču je vhodná na analýzu. Pite preto veľa vody, aby ste dokázali zabezpečiť postačujúcu vzorku.

4. Deodorant

Pred mamografickým alebo mamologickým vyšetrením určite nepoužívajte deodorant. Ten totiž obsahuje mikroskopické čiastočky kovov, ktoré by sa na zhotovených snímkach mohli javiť ako kalcifikáty.

Kalcifikáty v prsníkoch: Sú dôvodom na obavy?

5. Červené jedlo

Pred kolonoskopickým vyšetrením to neriskujte s prírodne načerveno zafarbeným jedlom. To by totiž mohlo zafarbiť aj stolicu, čo by sa mohlo odraziť aj na výsledkoch. Aspoň týždeň pred vyšetrením preto nejedzte cviklu, brusnice, červené sladkosti, červené polevy, paradajky a paradajkovú omáčku.

Aspoň deň pred vyšetrením by ste zo stravy mali celkom vyškrtnúť pevné jedlá a obmedziť sa na tekutú stravu. Niektorí lekári naordinujú len pitie vody, preto je dôležité sa pred prehliadkou informovať.

6. Slané jedlá

Foto: Jag_cz/Shutterstock.com

Za deň by sme podľa odporúčania odborníkov nemali skonzumovať viac ako 2.300 miligramov soli – jedným z hlavných dôvodov tohto obmedzenia je aj ten, že jej príjem zvyšuje krvný tlak.

Pred lekárskou prehliadkou, kde vám budú aj merať tlak, by ste preto nemali jesť fastfoodové jedlá, slané orechy, fazuľu a ďalšie potraviny, ktoré obsahujú množstvo soli.

7. Lieky

Niekoľko dní pred odberom krvi by sme nemali užívať žiadne lieky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky testov. Lieky, ktoré sa predpisujú na denné užívanie, zvyčajne stačí vysadiť ráno pred odberom, no v každom prípade by ste sa o správnom postupe mali informovať u obvodného lekára alebo špecialistu, ktorého navštevujete.

8. Zmena rutiny

Naše telo miluje stabilitu a na prispôsobenie sa novým podmienkam vyžaduje trochu času. Je napríklad známe, že ak cestujete do vedľajšieho časového pásma, vaše telo sa bude zotavovať 2 dni. Stačí ísť do postele len o hodinu neskôr, a telo tým už vystavujete stresu.

Pred návštevou lekára by ste organizmus nemali vystavovať prudkým zmenám. Nezabudnite, že sa to vzťahuje aj na stravu, pitný režim a hladinu stresu.

9. Krémy, lubrikanty a tampóny

Foto: andriano.cz/Shutterstock.com

Pre určenie zdravotného stavu ženskej pohlavnej sústavy je skríning krčka maternice jedným z kľúčových opatrení. Keďže okolie maternice veľmi citlivo reaguje na akékoľvek látky, pred návštevou gynekológa by ste mali dodržať tieto pravidlá:

48 hodín pred testom si neaplikujte tampón

48 hodín pred testom neaplikujte do pošvy krémy a lubrikanty

48 hodín pred testom nepoužívajte spermicídny gél

72 hodín pred testom si nevyplachujte pošvu (tento zvyk sa celkovo považuje za zbytočný a nebezpečný, pokiaľ netrpíte žiadnymi ochoreniami)

10. Surfovanie na internete

Tejto záľube by ste sa mali vyhnúť pred návštevou oftalmológa. Neustále zaťažovanie očí spôsobuje dočasné vyčerpanie, ktoré by sa mohlo prejaviť aj na prehliadke. Niekoľko hodín pred testovaním zraku preto nepozerajte do mobilu, monitoru alebo na televíziu.

To, či máte vyčerpané oči, vám pomôže určiť niekoľko príznakov:

pocit, že neviete udržať otvorené oči

pálenie alebo svrbenie očí

rozmazané alebo dvojité videnie

zvýšená citlivosť na svetlo

bolesť hlavy

V prípade, že máte tieto príznaky, odložte návštevu očného lekára na neskôr.