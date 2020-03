Niektorí živnostníci odhadujú, že majú finančnú rezervu na dva mesiace

Živnostníci a podnikatelia pociťujú významný vplyv nového koronavírusu na ich podnikanie. Pociťujú veľkú finančnú záťaž a neistotu, čo sa týka ďalšieho vývoja. Ukázal to analýza video výpovedí, ktorú uskutočnila agentúra Ipsos.

Viacerých podnikateľov sa dotklo obmedzenie spoločenského života, pociťujú to napríklad taxikári, reštaurácie, produkčné spoločnosti, ale aj mnoho ďalších. „Súčasnú situáciu živnostníci vnímajú ako danú, bez akejkoľvek možnosti ju ovplyvniť,“ podotkol riaditeľ agentúry Ipsos Jakub Hankovský. Jediné, čo môžu urobiť, je rešpektovať nariadenia vlády, zostať doma bez možnosti zarábať peniaze a čakať, ako sa situácia vyvinie.

Podnikatelia však nevnímajú akúkoľvek istotu, čo sa týka toho, ako dlho bude súčasná situácia pretrvávať. Z toho pramení obava z finančnej solventnosti a v prípade majiteľov firiem, ktoré zamestnávajú ďalších ľudí, aj obavy o svoje záväzky voči nim.

Neistota a nevedomosť, ako sa bude situácia vyvíjať a ako dlho bude trvať, má vplyv aj na vnímanie vlastných finančných rezerv. Najväčším problém je ich objem a dostatok, ten bol najčastejšie odhadovaný na približne dva mesiace obmedzeného fungovania. Nie všetci však môžu povedať, že finančnú rezervu na takéto situácie majú.

Podnikatelia a živnostníci tiež vnímajú výrazné zastavenie ekonomiky. Uviedli, že na odber idú len určité druhy tovarov, ako sú potraviny a dezinfekcia. Očakávajú preto konkrétne riešenia a pomoc od štátu. Pozastavili platenia odvodov, čo do určitej miery podľa nich pomôže, nie je to však vnímané ako riešenie situácie. Niektorí podnikatelia označili toto opatrenie za odkladanie problému. Za pomoc by považovali odpustenie týchto odvodov a finančné dotácie.