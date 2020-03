Služby Božie cez Veľkú noc zrejme nebudú, pripúšťa ECAV

Služby Božie a všetky hromadné podujatia na Slovensku sa nebudú konať až do odvolania. Veľká noc by mala tiež zostať v tomto režime, vyplýva z usmernenia predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.

„Už od začiatku tohto stavu sme zvolili záložné plány. Evanjelickí farári a farárky pripravujú online prenosy Služieb Božích, kázne, zamyslenia či príhovory prostredníctvom sociálnych sietí a oslovujú aj regionálne televízie a rádiá,“ uviedla Nunvářová. Ako doplnila, na tretiu pôstnu nedeľu bolo viac ako 40 takýchto prenosov po celom Slovensku. Počas nasledujúcej štvrtej pôstnej nedele by to malo byť viac ako 50 prenosov. Dodala, že mnohí evanjelickí farári svoje nedeľné kázne alebo domáce pobožnosti k jednotlivým nedeliam tlačia a roznášajú do schránok svojim veriacim.

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara potvrdil, že verejné bohoslužby sa zatiaľ neslávia do konca marca. „Čo sa týka ďalšieho času a veľkonočných sviatkov, sa ešte nerozhodovalo,“ povedal pre TASR s tým, že rozhodnutie, či sa budú sväté omše cez veľkonočné sviatky sláviť, by sa malo urobiť v najbližších dňoch.

Verejné bohoslužby sa v kostoloch nekonajú z dôvodu zabráneniu šírenia nového koronavírusu. Zároveň sa neodporúča ani zúčastňovať sa na púťach či ich organizovať.