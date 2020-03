Školské organizácie vkladajú nádej do nového ministra školstva

Školské organizácie, iniciatívy i školskí odborári vkladajú nádej do nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS). Viaceré sú pripravené mu pomáha spolupracovať s ním.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek pre TASR potvrdil, že sa Gröhlingom stretol niekoľkokrát na pracovných stretnutiach, ktoré sa týkali najmä regionálneho školstva. „Rezort školstva ja osobne vnímam ako veľmi náročný rezort a určite to čas ukáže, ako to nový minister školstva dokáže zvládnuť,“ dodal.

Nového ministra školstva vníma iniciatíva To dá rozum najmä ako odborníka na odborné vzdelávanie. „Odbornosť v ostatných oblastiach predpokladáme, že zabezpečia ďalší členovia jeho tímu. V každom prípade si myslíme, že najdôležitejšie vlastnosti, ktoré by mal mať, sú riadiace zručnosti, ktoré tiež zahŕňajú schopnosť vybrať v otvorených výberových konaniach najlepších ľudí, ktorí budú odborníkmi na konkrétne oblasti,“ povedala pre TASR analytička To dá rozum Renáta Hall.

„ Slovenská komora učiteľov (SKU) pristupovala ku každému ministrovi školstva s nádejou, že bude slúžiť a pomáhať obnove školstva. Zároveň po desaťročiach drancovania školstva ostáva v nás aj istá nedôvera a neistota. Budeme ostro sledovať kroky, ale sme pripravení a otvorení na spoluprácu. Budú nás zaujímať viac skutky ako slová,“ povedal pre TASR Vladimír Crmoman zo SKU. Ako tvrdí, členovia SKU sú radi, že rezort školstva tentoraz nebol za trest, ale SaS sa spolu Gröhlingom na to dlhodobo a zodpovedne pripravovali. „Ukázal sa ako človek, ktorý o školstvo javí záujem dlhodobo, nielen minútu po voľbách, takže uvidíme. Držíme mu palce v neľahkej úlohe pripravení nielen spolupracovať, ale aj kriticky hodnotiť jeho kroky,“ uviedol Crmoman.

V rezorte školstva je podľa predsedu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Roberta Redhammera veľa práce a je pod drobnohľadom verejnosti. „Nový minister školstva sa musí obklopiť schopnými ľuďmi. Musí mať silný tím. Sám si bez schopných ľudí v takej pozícii nik neporadí,“ poznamenal pre TASR Redhammer.

Viceprezidentka Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Ľubica Petríková pre TASR uviedla, že Gröhlinga považujú „za pripraveného konkrétnymi riešeniami prispieť k skvalitneniu školstva“. Pripomenula, že nový minister školstva nastúpil do funkcie v situácii, ktorá je poznačená pre všetkých neznámym fenoménom. „Ako prvé bude musieť zvládnuť organizáciu zvyšných mesiacov školského roka, čo je v tejto situácii obrovská výzva. Práve jej riešenie dáva možnosť novonastupujúcemu ministrovi ukázať, do akej miery chce pri rozhodovaní spolupracovať, komunikovať a hlavne počúvať tých, ktorých sa jeho rozhodnutia bytostne dotýkajú,“ dodala.

Gröhling vystriedal na poste šéfa rezortu školstva Martinu Lubyovú (SNS), ktorá viedla ministerstvo od septembra 2017. Do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu ho 21. marca vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.