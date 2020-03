Kováčik: Ešte v priebehu krízy treba obnoviť fyzické práce

Ešte v priebehu krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu treba v krátkej dobe obnoviť fyzické práce. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Význam stavebníctva je v teraz podľa neho ešte väčší ako v mimokrízovom období a môže zohrať významnú úlohu pri obnove ekonomického rastu po ústupe nového koronavírusu.

„Stavebné spoločnosti v súčasnosti pripravujú interné opatrenia pre obnovu práce na stavbách, ale aj v projekčných kanceláriách, samozrejme, v obmedzenom režime pri dodržaní maximálnej bezpečnosti zamestnancov a ich rodín,“ vysvetlil Kováčik.

Ako dodal, nejde len o úpravu pracovných a technologických postupov či vybavenie pracovníkov ochrannými prostriedkami. „Musia sa reštartovať dodávky materiálov, zvážiť možnosti opätovnej práce zahraničných pracovníkov pri dodržaní karanténnych postupov,“ vysvetlil Kováčik a podotkol, že obnoviť a prispôsobiť treba aj prevádzku ubytovní pre pracovníkov na stavbách.

Kováčik však upozorňuje, že komplikácie bude spôsobovať zanedbaná elektronizácia verejného stavebníctva. „Komunikácia stavebných a dotknutých úradov na Slovensku prebieha len v papierovej forme. Chýba nám napríklad taká samozrejmosť ako elektronický stavebný denník,“ vysvetlil Kováčik. V dnešnej situácii pandémie to teda znamená procesné prekážky a pre nutnosť papierového kontaktu aj zvýšené riziko šírenia nákazy nového koronavírusu.

Nová vláda by mala podľa Kováčika nedostatky urýchlene začať naprávať. V skrátenom období by mala vypracovať plán investičných priorít a mal by vzniknúť krízový scenár opatrení od Ministerstva dopravy a výstavby SR, ako rozpohybovať výstavbu na zastavených stavbách. „Ďalej je nutné zásadne urýchliť a sprofesionalizovať investičnú prípravu na prioritných stavbách Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest a Železníc Slovenskej republiky tak, aby bolo možné začať výstavbu prioritných stavieb čo najskôr,“ dodal Kováčik.