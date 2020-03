Video: Takto to vyzerá v nemocnici v Madride, desivé zábery zachytávajú pacientov na zemi

Desivé zábery zo španielskej nemocnice ukazujú pacientov nakazených novým koronavírusom, ktorí ležia na podlahe a čakajú na lekára. Nemocnica už nemá kapacitu na to, aby každého pacienta okamžite vyšetrila a preto mnohí čakajú na chodbách, kým sa ich niekto ujme.

Tieto zábery boli podľa denníka El Mundo zaznamenané v jednej z nemocníc v španielskom hlavnom meste Madride a rýchlo sa začalo šíriť na sociálnych sieťach. Ľudia začali video zdieľať s varovaním, aby všetci dodržovali opatrenia, ktorá schválila vláda.

Leaked Footage from Spain.



The hospitals are literary filled with patients. Shortages of beds leaves people lying down on the floor #COVIDー19 pic.twitter.com/rykAJALum3