Minister Krajčí chce stavať nemocnice či reformovať zdravotníctvo

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí sa teší na spoluprácu s odborníkmi, prihovoril sa zamestnancom Nový minister zdravotníctva Marek Krajčí prebral rezort v neľahkej dobe, kedy Slovensko ako i celý svet zvádza boj s ochorením COVID-19 (koronavírusom). Je to skúška, pred ktorou nechcel stáť nikto z nás, no predsa je tu a musíme sa jej postaviť čelom. Spoločne a s odhodlaním. Mysliac pri tom na tých najzraniteľnejších, seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami, ktorí koronavírus znášajú omnoho ťažšie ako iné skupiny obyvateľstva. Slovenské zdravotníctvo – to sú však aj ďalšie dôležité témy, nielen boj s novodobou pandémiou. Minister zdravotníctva SR má na nasledujúce priority: . zlepšenie podmienok pre zdravotníkov, . riadená zdravotná starostlivosť, zdravie a funkčná digitalizácia zdravotníctva (e-zdravie), . reforma primárnej sféry, siete nemocníc, akútnej, urgentnej a dlhodobej starostlivosti, . výstavba nemocnice Rázsochy a nové nemocnice, . stabilita financovania a fungujúci poistný systém. Svoju funkciu chce vykonávať s pokorou, a tiež srdcom. Srdce má preňho zvlášť silnú symboliku aj vďaka rozmeru, že je detský kardiológ. Vypočujte si jeho príhovor kolegom: