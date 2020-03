NBS: Opatrenia by mali byť zamerané na to, aby ľudia a firmy nemuseli živoriť

Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) však dobrou správou je, že niektoré ujmy pre ekonomiku budú len v obmedzenej miere. Predkrízovú úroveň by mohla slovenská ekonomika dosiahnuť už počas budúceho roka. Dôležité bude aj to, aké opatrenia prijme vláda.

„Aj keď budú opatrenia vlády veľmi účinné, niektoré projekty zrejme neprežijú, podnikateľské väzby a zamestnanecké vzťahy sa prerušia, pretvoria a niektoré sa už nemusia neobnoviť,“ predpokladá NBS. S týmto však musí každá ekonomika rátať. Podľa prepočtov NBS by sa toto malo udiať len v obmedzenej miere, a to je dobrá správa. „Dlhotrvajúce následky a hlboké zárezy do fungovania ekonomiky, aké spôsobila finančná kríza v roku 2009, nepredpokladáme,“ doplnila národná banka s tým, že verí, že predkrízovú úroveň dosiahne ekonomika už v priebehu budúceho roka. „Dôležitá informácia napríklad je, že zároveň očakávame solídne oživenie ekonomiky počnúc koncom tohto roka, ale najmä v roku 2021. Budúci rok by mal byť rokom návratu práce, výroby a spotreby stratenej v tomto roku počas krízy. To svetlo na konci tunela je dôležité práve pre upokojenie,“ priblížila národná banka.

Vláda by mala venovať pozornosť viacerým oblastiam. „Prvoradé sú kapacity v zdravotníctve a opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy. Dôležité sú aj opatrenia, ktoré zabezpečia, aby ľudia alebo firmy v dôsledku dočasného výpadku príjmov nemuseli robiť drastické opatrenia,“ konštatuje národná banka. Okrem toho ľudia nesmú živoriť, lebo potrebujú peniaze na splátky úverov a hypotéky. Podľa slovenskej centrálnej banky je potrebné nájsť také podporné riešenia, aby firmy nemuseli prepúšťať zamestnancov, na ktorých stojí úspech ich projektu. „Pre budúci rast je životne dôležité, aby firmy nerušili sľubné investičné plány, lebo cudzie zdroje ich financovania zrazu vyschli a vlastnými úsporami kryjú výpadky z príjmov. Rýchlosť návratu na predkrízové úrovne produkcie, ako aj miera dlhodobých strát závisí práve od toho, ako účinné tieto opatrenia budú,“ podotkla národná banka.

NBS v utorok na základe viacerých scenárov vyčíslila, že slovenská ekonomika môže dočasne klesnúť v tomto roku takmer o 5 % s rizikom, že ju vplyv pandémie nového koronavírusu môže stlačiť až k 10 % prepadu. „Ak by vírus prekvapil rýchlym ústupom, napríklad aj vďaka opatreniam v každodennom živote alebo rýchlym výsledkom práce výskumníkov, oživenie ekonomiky by mohlo začať skôr. Za tých okolností by sme mohli skončiť iba s jemným prepadom okolo dvoch až troch percent,“ vyčíslila NBS. Z dôvodu extrémne rýchlo sa meniaceho prostredia na Slovensku aj v zahraničí vymenila národná banka svoju štandardnú strednodobú predikciu za možné scenáre vývoja, ktoré plánuje aktualizovať. Štandardnú strednodobú predikciu plánuje NBS zverejniť až v júni tohto roka.