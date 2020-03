14 spôsobov, ako využiť chlieb mimo kuchyne

Chlieb má omnoho viac využití než len ako obyčajná potravina. Dokáže vám pomôcť s plačom pri krájaní cibule a s jeho pomocou dokonca dokážete vybrať triesku z prstu. Starý chlieb preto zbytočne nevyhadzujte, a využite ho jedným z týchto 14 spôsobov.

1. Vyberte ním triesku

Neškoďte si pri vyberaní triesky ostrou ihlou alebo pinzetou. Namiesto toho nalejte na kúsok chleba horúcu vodu a potom ho nechajte vychladnúť tak, aby vám jeho teplota nevadila na dotyk. Takýto chlieb umiestnite na miesto s trieskou a zamotajte do obväzu alebo akejkoľvek inej látky.

Chlieb by ste mali nechať pôsobiť tak dlho, ako vám to situácia dovoľuje. V prípade, že vychladne, je nutné ho vymeniť za nový. Horúca voda zjemní pokožku v okolí triesky a chlieb ju pomôže vytiahnuť.

2. Reštaurujte staré obrazy

Mäkký stred chleba má textúru ideálnu na to, aby ste sa ňou prebojovali do malých škár a medzier. Takáto vlastnosť sa vám hodí v prípade, že doma nájdete starú zašlú maľbu.

Kúskom mäkkej časti čerstvého chleba bez kôrky jemne utrite celý povrch obrazu. Na chlebe by ste mali vidieť zozbieraný prach. Ak sa vám na obraz namrví, zameťte omrvinky pomocou jemného štetca.

3. Odstráňte ním škvrny

Špongiovitá textúra chleba sa skvele hodí aj pri odstraňovaní škvŕn z rôznych povrchov. Z mäkkej časti chleba sformujte pevnú guľu a utrite ňou škvrny v kuchyni alebo kúpeľni. S takouto pomôckou sa zaobídete aj bez chemických prostriedkov.

4. Proti plaču nad cibuľou

Vždy, keď krájate cibuľu, si predtým vložte do úst kúsok stvrdnutého chleba tak, aby vám kúsok vyčnieval z úst.

Ak ste nevedeli, slzy nám pri krájaní cibule tečú preto, že sa nám do slizníc dostanú sulfáty, ktoré sa pri tom uvoľňujú. Chlieb tieto plyny absorbuje a k slzeniu by teda nemalo dôjsť.

5. Uchovajte tortu dlhšie sviežu

Všetky potraviny vystavené vzduchu sa po čase pokazia. Našťastie, chlieb môže poslúžiť ako ochrana medzi tortou alebo koláčmi a vzduchom. Stačí, keď prikryjete narezanú časť torty alebo koláča suchým chlebom a umiestnite do chladničky.

6. Odstráňte zápach

Zelenina, ktorú odkladáte do chladničky, po chvíli začne vylučovať vodu, ktorá sa premení do vlhkosti a môžu vám z nej napáchnuť aj ďalšie odložené potraviny. Do nádoby, v ktorej uchovávate zeleninu, preto stačí položiť kúsok staršieho chleba.

7. Upratajte ním črepiny

Jemný povrch mäkkej časti chleba z neho robí ideálnu pomôcku na odstránenie črepín z dlážky alebo iného povrchu. Jednoducho kúsok chleba pritláčajte na miesto s črepinami a bezpečne ich pozbierajte.

8. Chlieb ako kozmetická pomôcka

Pokiaľ ide o starostlivosť o pokožku, kombinácia chleba s jablčným octom dokáže zázraky. Kyslý ocot pomáha hydratovať suchú a popraskanú pokožku a pórová štruktúra chleba zas zaručuje, že ostane vlhký dlhšie ako bavlna alebo iná látka.

Namočte kus chleba do jablčného octu a priložte si ho odspodu k chodidlám. Na takto zabalené nohy si oblečte ponožky a nechajte cez noc pôsobiť. Ráno sa prebudíte s jemnou pokožkou.

9. Odstráňte ním prebytočný olej a mastnotu

Chlieb rýchlo absorbuje tekutiny, takže tvorí skvelú prílohu, a to najmä k mastným jedlám. Chlieb je ale užitočný aj v prípade, že si v tanieri nájdete niečo, čo nechcete jesť.

Zbavte sa oleja na polievke, v omáčke alebo v inom pokrme tak, že doň ponoríte kúsok chleba.

Takýmto spôsobom nemusíte využiť chlieb len v kuchyni. Pomôže vám napríklad aj odstrániť mastnotu z oblečenia. Jednoducho ho na chvíľu pritlačte na mastné miesto a odev potom operte alebo umyte.

10. Druhý dych pre penové cukríky

Keď penové cukríky, alebo marshmallows, prídu o svoj nadýchaný vzhľad, stratia tiež pôvodnú chuť. Našťastie existuje jednoduchý spôsob, ako ich môžete znova osviežiť. Stačí, keď do vrecka s cukríkmi odložíte krajec chleba a necháte ich chvíľu tak. Keď sa cukríky znovu nafúknu, chlieb môžete vybrať.

11. Chlieb na pripečenú ryžu

Ak sa vám podarí pripiecť ryžu pri varení, nemusíte ju hneď vyhodiť. Jednoducho vyhoďte len pripálenú časť a na zvyšok položte krajec chleba, ktorý odstráni zápach.

12. Vyčistite mlynček na kávu a ďalšie ťažko prístupné miesta v kuchyni

Ak si nechcete poškodiť špongiu, na vyčistenie mlynčeka na kávu, mixéru a iných spotrebičov použite chlieb. Kúsky chleba pomeľte na zrniečka, na ktoré sa ľahko prilepia nečistoty. Tie potom stačí už len vysypať a povrch utrieť utierkou alebo handričkou.

13. Vyčistite ním steny

Ak na stene nájdete fľaky, neľakajte sa. Ľahko ich odstránite pomocou chleba. Chlieb je oproti obyčajnej špongii v tomto prípade lepší v tom, že po sebe nenecháva stopy a nezmazáva farbu.