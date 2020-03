Potraviny budú v jeden deň týždňa zatvorené, seniori budú mať svoje otváracie hodiny

Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci predajní. Len pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to v čase otváracích hodín od 9.00 do 12.00 h. V utorok o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).

„Tieto prevádzky Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR uzatvorí vždy v nedeľu, s tým, aby sa vytvoril priestor na sanitárne opatrenia a zároveň priestor na oddych zamestnancov spomínaných prevádzok, ktorí sú počas krízy v prvej línii, v plnom nasadení,“ spresnil.

ÚVZ SR podľa Matoviča zároveň vydá opatrenie, ktorým určí špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov, a to vo všetkých otvorených prevádzkach, vždy len od 9.00 do 12.00 h. „Toto budú špeciálne hodiny pre najviac ohrozených ľudí, aby im bolo umožnené pohybovať sa v otvorených prevádzkach obchodov,“ priblížil.

Na vstupe do obchodov sa má podľa slov predsedu vlády kontrolovať telesná teplota vchádzajúcich zákazníkov na čele. „Ak sa však nebudú v obchodoch dodržiavať vyhlásené hygienické a organizačné opatrenia, tak je možné, že prevádzku štát uzatvorí, a to až do konca karantény,“ dodal.

Bezplatná doprava pre študentov bude počas uzavretia škôl zrušená

Bezplatné cestovanie vlakmi pre študentov bude zrušené, a to počas uzavretia škôl. Vyhlásil to v utorok premiér Igor Matovič (OĽaNO). Zaviazané k tomuto opatreniu, ktoré súvisí s výskytom nového koronavírusu, bude Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Študenti podľa Matoviča majú byť v súčasnej situácii doma, nie cestovať bezplatne vlakmi na výlety.

Matovič podotkol, že toto opatrenie je svojím spôsobom v rozpore s tým, čo sľúbil pred voľbami, teda, že sa nebudú rušiť sociálne opatrenia. „Ale toto sociálne opatrenie sa dnes využíva tak, že ohrozuje verejné zdravie,“ upozornil.

Predseda vlády skonštatoval, že sa tým nezakazuje študentom cestovať. Ak ale budú cestovať, budú si to musieť zaplatiť. „Študenti majú byť doma a nemajú čo cestovať bezplatne vlakom po Slovensku a ohrozovať zdravie druhých ľudí. Musíme minimalizovať počet ľudí aj v prostriedkoch hromadnej dopravy a akúkoľvek nezmysluplnú dopravu len preto, lebo idem na výlet, musíme vylúčiť von,“ poznamenal Matovič.

Vláda, ústredný krízový štáb aj úrad verejného zdravotníctva zároveň dôrazne vyzýva dôchodcov, aby necestovali hromadnou dopravou, respektíve aby využívali hromadnú dopravu len v absolútne nevyhnutných prípadoch. „Veľmi veľa dôchodcov totiž využíva naďalej bezplatnú železničnú dopravu evidentne nie z nevyhnutných dôvodov,“ dodal premiér s tým, že ak táto prosba nezaberie, urobí podobný krok ako v prípade študentov, teda zruší sa bezplatné cestovanie vlakmi aj pre túto skupinu obyvateľov.

Výzva pre seniorov

Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali dôchodcov, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí. Mestá a obce štát vyzval, aby zriadili telefónne linky pre seniorov za účelom objednania si donášky potravín. V utorok o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).

