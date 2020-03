Kičura vypovedal na NAKA,odmieta obvinenia v súvislosti so zmluvami SŠHR i bytmi jeho syna

Na pondelkovej tlačovej konferencii tiež potvrdil, že niekoľko hodín vypovedal na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Do justície sa vrátiť v blízkej dobe neplánuje.

„Boli sme obvinení z toho, že sme mali postupovať nehospodárne, v rozpore s ochranou verejných financií, hoci včera, keď bola kontrola pána premiéra a ministra financií, nič sa nenašlo okrem tej jednej výnimky,“ skonštatoval. Predražené testy odmieta, hovorí, že išlo o najlepšiu ponuku.

Kičura čakal, že v pondelok už bude odvolaný. Poukázal, že na pondelkovom ústrednom krízovom štábe pod vedením premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) vládla destabilita a neschopnosť prijať rozhodnutia, no pretrvávali útoky na adresu SŠHR.

Po kontrole mu predstavitelia vlády vyčítali nákup 200 tisíc balení rýchlotestov na COVID-19. Firma podľa neho deklarovala, že testy sú odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ich cena sa pohybuje od 20 do 40 eur a pomohli zvládnuť hlavnú vlnu ochorenia vo Wuchane. Podľa jeho slov ich vyrába renomovaná čínska firma. Kičura tiež upozornil premiéra, aby vážil slová, po jeho kritike sa firma ostro ohradila.

Keďže NAKA začala konanie „ex offo“ v súvislosti s uzavretými zmluvami na SŠHR, rozhodol sa, že o trestnoprávnych veciach bude ďalej hovoriť iba s orgánmi činnými v trestnom konaní. Doplnil, že okrem neho budú vypovedať na polícii, či už v pozícii podozrivých alebo svedkov, aj všetci jeho kolegovia, ktorí sa zúčastnili predmetných konaní.

Predseda SŠHR je vyšetrovaný aj pre byty, ktoré kúpil jeho syn. „Môj syn kúpil dva byty, na čo sme mu my - ja a moja manželka - poskytli financie s tým, že on tieto byty bude splácať. V priebehu tohto dňa sa z toho vytvorilo to, že ja som sa mal dopustiť korupčného správania v súvislosti s týmito zmluvami a za to som si kúpil byty,“ vysvetlil. Byty podľa neho spolu stáli asi 200.000 eur.

Predseda vlády Igor Matovič v nedeľu (22. 3.) po kontrole na SŠHR poznamenal, že predseda SŠHR SR Kajetán Kičura nemá dôveru vlády. Zároveň avizoval, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podá návrh na jeho odvolanie.

V pondelok boli medializované tiež správy o tom, že dvadsaťročný Kičurov syn kúpil dva byty v bratislavskom Starom Meste v čase, keď jeho otec nakupoval ochranné pomôcky v súvislosti s novým koronavírusom pre štát od novovzniknutých firiem.