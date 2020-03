Pellegrini vyzval Kičuru, aby sa nevrátil do talára, kým trvajú podozrenia

Vláda má na svojom pondelkovom zasadnutí odvolať Kičuru z funkcie šéfa SŠHR za pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Kičura je aktuálne sudcom s pozastaveným výkonom funkcie. „Vyzývam ho, aby sa za žiadnych okolností nevrátil do talára, kým tieto podozrenia nevyvráti. Ja osobne som spravil zásadné kroky pre očistu súdnictva a prokuratúry. Je neprípustné, aby ľudia nemali istotu, že o ich vlastnom osude rozhoduje bezúhonný človek,“ uviedol Pellegrini na sociálnej sieti. Dodal, že ak sa potvrdí, že Kičura pochybil, nemal by sa už nikdy do sudcovskej funkcie vrátiť.

Bývalý premiér vysvetlil, že očakával zodpovedný prístup od každého člena krízového štábu v súvislosti s riešením situácie s novým koronavírusom. Tvrdí, že nemal kapacitu všetkých kontrolovať. „Keď riadite krízový štáb s desiatkami ľudí, musíte sa spoľahnúť na ich odbornosť, skúsenosti a morálku. Veril som, že tak, ako ja cítim zodpovednosť za Slovensko, tak ju každý člen štábu cíti za svoj úrad. Na preverovanie postupov jednotlivcov v krízových chvíľach skrátka nie je čas, ten príde až neskôr,“ dodal Pellegrini.

Pellegrini si myslí, že podozrenia o konaní Kičuru treba dôsledne preveriť. „Pretože v mimoriadnych časoch patrí za zlyhanie aj mimoriadny trest,“ pripomenul. Skonštatoval tiež, že ak Kičura nepochybil a ide len o „o obvyklé politické divadlo“, má právo žiadať ospravedlnenie.

Odvolanie Kičuru a podanie trestného oznámenia avizoval už v nedeľu (22. 3.) premiér Igor Matovič (OĽaNO) po kontrole na tomto úrade. Kičura podľa neho konal nehospodárne, ohrozujúc verejný záujem aj zdravie obyvateľov.