SSVPL: Ambulantný lekár urobí väčšinu práce aj bez kontaktu s pacientom

Tvrdí to prezident Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov (SSVPL) Peter Makara. Reaguje tým na tvrdenia prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Mariána Petka, že keď všeobecní lekári prestanú fyzicky ordinovať, hrozí kolaps nemocníc.

Vysvetlil, že lekári v ambulanciách postupujú podľa metodického usmernenia hlavného odborníka pre všeobecných lekárov pre dospelých počas pandémie ochorenia COVID-19, vydaného 15. marca. To predpisuje všeobecným lekárom, ktorí nemajú k dispozícii ochranné pomôcky, aby ich pre pacientov uzavreli. „Všeobecný lekár však naďalej poskytujte telefonické alebo iné elektronické konzultácie, zabezpečuje predpis ereceptov a práceneschopnosti,“ uvádza sa v usmernení.

Usmernenie podľa Makaru chráni lekárov aj pacientov. „S asi 80 percentami z nich dokážeme komunikovať elektronicky či formou SMS. Ak sa však medzi zvyšnými 20 percentami, ktorí prídu do ambulancie, v ktorej sa, žiaľ, nenachádzajú ochranné pomôcky, nájde pacient s príznakmi, je ohrozené nielen zdravie personálu ambulancie, ale aj poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti, pretože personál musí ísť na 14 dní do karantény,“ tvrdí.

Pozitívom usmernenia je podľa prezidenta SSVLP tiež to, že ochranné pomôcky smerujú prioritne lekárom a zdravotníkom do nemocníc, kde ich najviac potrebujú. „Mnohým pacientom stačia bežné konzultácie a predpis liekov v ambulancii všeobecného lekára. Naším cieľom nie je nepracovať. Naopak, chceme zachovať fungovanie ambulancií čo najdlhšie a pre čo najväčší počet pacientov, a tým do budúcnosti odbremeniť práve nemocnice od zbytočného náporu pacientov,“ uzatvoril Makara.