Matovič: Chceme zvýšiť počet testovaných vzoriek desaťnásobne, na asi 3000 denne

Počas pondelka bolo otestovaných na nový koronavírus zatiaľ 29 vzoriek, jedna z toho bola pozitívna. Pred rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Spolu s predsedom vlády SR Igorom Matovičom a ministrom zdravotníctva SR Marekom Krajčím (obaja OĽaNO) hovorili o možnostiach masívnejšieho testovania. Cieľ je podľa Matoviča zvýšiť počet otestovaných vzoriek na desaťnásobok súčasného stavu, teda na približne 3000 denne.

Mikas pripomenul, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) i jeho regionálne úrady v Banskej Bystrici a Košiciach už zabezpečujú testovanie, v priebehu týždňa by malo pribudnúť testovanie aj na regionálnom úrade hygienikov v Trenčíne. V súvislosti so zvýšením kapacít testovania sa v pondelok na ÚVZ uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa preberali možnosti zabezpečenia testov. "Hľadáme, ako zvýšiť naše možnosti, ale aj ako nájsť externé zdroje prostredníctvom medzinárodnej spolupráce či využitia súkromných laboratórií,“ povedal Matovič.

Jadrom problému však ostáva podľa neho nedostatok testov. "Rysuje sa, že by sme mohli dostať 200.000 regulérnych testov, naisto to však budeme vedieť potvrdiť dnes-zajtra,“ uviedol Matovič. Štát chce ísť podľa neho predbežne aj druhou líniou, a to zabezpečiť testovanie podľa protokolu, ktorý používa WHO a tiež česká virologička Soňa Peková, s ktorou, podobne ako s ďalšími odborníkmi, viedli na ÚVZ v pondelok ráno videokonferenciu.

Matovič zároveň oznámil, že štát má aktuálne k dispozícii 13.000 testov a objednáva ďalších 19.000, ktoré by mali prísť v priebehu pár dní. Podľa Matoviča je cieľ zvýšiť počet otestovaných vzoriek na desaťnásobok súčasného stavu, teda počas dňa otestovať približne 3000 ľudí.