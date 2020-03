Čo o vašej osobnosti prezrádza používanie esenciálnych olejov

Čo sa dá povedať o človeku, keď vieme len to, že rád používa esenciálne oleje? Boli by ste prekvapení, koľko by sa toho našlo.

Výskum publikovaný v žurnále PloS ONE zisťoval psychologické fakty, ktoré najčastejšie vystihujú užívateľov esenciálnych olejov. Ukázalo sa, že takíto ľudia často veria neovereným informáciám, väčšinou sú vyznávačmi niektorého náboženstva a veľké percento z nich tvoria ženy.

„Používanie esenciálnych olejov je čoraz populárnejšie a údajne sa spája s liečbou rôznych zdravotných ťažkostí a ochorení. Zistili sme, že najkonzistentnejšie predispozície častého používania esenciálnych olejov, dôverovania ich účinkom a ochoty minúť na ne viac peňazí, sú nábožnosť a dôverovanie neovereným informáciám.“

Štatistika hovorí jasne, no ponúka nám informácie len o samotných ľuďoch, a nie o olejoch, ktoré používajú. Tie nemusia byť vždy len pascou na dôverčivých – pri ich používaní by totiž mohol fungovať placebo efekt, vďaka ktorému dochádza k zmierneniu negatívnych príznakov, avšak kľúčovú rolu tu zohráva skôr psychika, nie samotný esenciálny olej.

Psychológovia sa k výsledkom štúdie dopátrali pomocou online dotazníka, ktorý vyplnilo 1.202 dobrovoľníkov zo Spojených štátov. V ňom sa okrem používania esenciálnych olejov pýtali aj otázky zamerané na osobnostné črty, ako sú extrovertnosť, neurotizmus, otvorenosť, potreba poznávania a podobné.

Vedci tiež zisťovali, či niektoré z vlastností osobnosti dokážu lepšie predpovedať používanie esenciálnych olejov ako iné. Z radu vlastností vyčnieva jedine dôverovanie neovereným faktom, ktoré sa potvrdilo u 66 percent vzorky používateľov olejov.

Z výskumu vyplynuli aj ďalšie zaujímavé zistenia. Neurotizmus sa u človeka napríklad často spája s tým, že inklinuje k používaniu esenciálnych olejov, ktoré by mali slúžiť na udržiavanie mentálnej stability.

Ukázalo sa aj to, že po esenciálnych olejoch nezvyknú siahať starostliví ľudia, a politickí konzervatívci zas obľubujú predovšetkým topické esenciálne oleje a oleje určené pre duchovný rast.