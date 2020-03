Minister práce Krajniak chce pomôcť ľuďom zasiahnutým koronavírusom

Uviedol to po tom, ako v sobotu (21. 3.) prebral tento rezort od Jána Richtera (Smer-SD). Obaja spolu už vopred rokovali a dohodli sa, že budú komunikovať aj naďalej.

Krajniak upozornil na to, že mnohí ľudia museli zostať doma pre zatvorené školy či maloobchodné prevádzky. Týmto ľuďom treba podľa neho pomôcť. „Mojou úlohou okrem iného bude zohnať čo najviac peňazí, aby sme vedeli týmto ľuďom pomôcť, aby sme vykryli výpadky príjmov, ktoré Sociálna poisťovňa bude mať,“ zhodnotil Krajniak v stanovisku, ktoré poskytol TASR tlačový odbor ministerstva.

Nový minister práce však ubezpečil, že vláda bude mať zatiaľ dostatok finančných prostriedkov na to, aby štát opatrenia v boji s novým koronavírusom vedel zvládnuť. Zároveň prosí o ohľaduplnosť a pomoc seniorom. Podľa neho by napríklad pomoholo, ak by si seniori nad 65 rokov mohli ísť nakúpiť ako prví v ranných hodinách, keď je prostredie v obchodoch potenciálne najmenej kontaminované. „Krízové štáby na ministerstvách by mali zasadnúť v pondelok (23. 3.), poobede bude vláda, ktorá rozhodne, ktoré opatrenia by mali pokračovať,“ doplnil Krajniak.

O agende ministerstva práce Krajniak rokoval minulý týždeň aj s Richterom, ktorý tento post zastával viac volebných období. „Mali sme spolu dlhý rozhovor, akým spôobom čo najlepšie pokračovať v tých dobrých veciach, ktoré fungovali a ako sa pripraviť na zvládnutie nového koronavírusu,“ priblížil Krajniak. Upozornil zároveň na to, že všetky opatrenia, ktoré majú pomôcť ľuďom, budú zaťažovať finančne najmä Sociálnu poisťovňu. „Čiže mojou úlohou teraz bude v najbližších týždňoch zabezpečiť čo najviac peňazí na to, aby sme mohli finančne pomôcť čo najviac ľuďom, ktorí sú zasiahnutí touto krízou,“ dodal Krajniak.

Richter zhodnotil, že ministerstvo zanechal v relatívne dobrej kondícii a podľa neho je veľmi dôležité, aby nový minister pokračoval v opatreniach, ktoré sú rozpracované. „Nový pán minister preberá rezort relatívne dobre konsolidovaný, ale vo veľmi zložitej dobe. Mohol by som mať pocit z dobre vykonanej práce, ale treba povedať, že to, čo je pred nami, môže veci rapídne zmeniť. Možno bude treba robiť konsolidačné opatrenia a to nielen smerom k zamestnancom, ale zamestnávateľom a tie niečo stoja. Vývoj ekonomiky je trošku nevyspytateľný,“ zhodnotil Richter.

Svojmu nástupcu zaželal najmä to, aby nezamestnanosť a výška zamestnanosti ostala aspoň na súčasnej úrovni. „Hoci predpokladám, že vplyv terajšej atmosféry aj opatrení môže byť zložitý. Dohodli sme sa na tom, že budeme komunikovať, do akej miery bude akceptovať moje postoje, to je už na ňom,“ dodal Richter.