Prezidentka: Disciplína môže pomôcť SR vyhnúť sa tragickým scenárom

V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to na margo situácie okolo nového koronavírusu uviedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, pričom zdôraznila dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení. Podľa jej slov tiež treba počúvať vedcov a odborníkov.

Prezidentka síce pripustila, že situácia v krajine, ktorá sa mení zo dňa na deň, je náročná, no poukázala na to, že ľahké to nemajú ani ostatné štáty. Potrebné je podľa nej sa dívať dopredu, na prítomnosť, najbližšie dni či mesiace a zabezpečiť všetky ochranné prostriedky a sety na testovanie ochorenia COVID-19. „Verím, že nová vláda sa ku všetkému postaví čelom a zabezpečí, čo je potrebné,“ komentovala.

Poukázala tiež na to, že Slovensko ako jedna z prvých krajín prijala prísne opatrenia, ktoré boli dôležité na to, aby sa ochorenie podarilo „rozložiť v čase“. Verí, že nová vláda na čele s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) zachová kontinuitu ochranných opatrení, ktoré ľudia budú dôsledne dodržiavať.

Podľa slov hlavy štátu však bude určite potrebné s odstupom času zhodnotiť, či Slovensko bolo na situáciu včas pripravené. Poznamenala, že nový koronavírus bol v Európe skôr ako v marci. „Bude potrebné sa neskôr na to pozrieť,“ komentovala Čaputová s dôvetkom, že vyhodnotenie situácie môže pomôcť zvládnuť nejakú krízovú situáciu, ktorá môže vzniknúť v budúcnosti.

Ľudí Čaputová vyzvala k tomu, aby sa vo vzniknutej situácii zomkli a čerpali informácie. Tiež poukázala na to, že zo svojej pozície má kontakty, no aj obmedzené právomoci. Zdôraznila však, že je „k dispozícii na pomoc“. Spolieha sa tiež na to, že budúci šéf slovenského ministerstva zahraničných vecí, diplomat Ivan Korčok, bude svojimi kontaktmi vedieť pomôcť Slovensku.

Zo svojej pozície sa prezidentka bude snažiť prihovárať sa obyvateľom Slovenska, z bezpečnostných dôvodov však pri nich teraz osobne nemôže byť, preto hľadá alternatívy, ako byť oporou obyvateľom. Nádej na zlepšenie situácie vidí v mimoriadnych opatreniach, ktoré sa prijali. Apeluje na disciplínu občanov a na to, aby zostali doma. Podľa Čaputovej bude v nasledujúcich mesiacoch silnou témou aj otázka mentálneho zdravia, pretože zvládať opatrenia a čeliť novej situácii je podľa jej slov psychicky náročné.

Prezidentka tiež ocenila prácu všetkých, okrem lekárov či záchranárov napríklad aj činnosť dobrovoľníkov či podnikateľov, ktorí sa snažia v týchto časoch pomáhať iným.