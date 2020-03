Gröhling chce zvolať krízový štáb online a riešiť termíny maturít

Ako uviedol, v týchto dňoch vzniká v spolupráci s viacerými organizáciami v školstve portál, ktorý bude určený pre rodičov, zriaďovateľov a školy, týkajúci sa výučby v tomto čase.

Nájdu tam všeobecné informácie pre školy a rodičov, informácie k zápisom na materské, základné aj stredné školy. Okrem toho tiež pokyny k pracovnoprávnym otázkam pre školy či informácie o digitálnej výučbe, ktoré združia všetky platformy a aplikácie na digitálne vzdelávanie, aby tam, kde majú žiaci aj školy techniku, mohla výučba prebiehať aj na diaľku.

Ak budú odporúčania na zatvorenie škôl a školských zariadení pretrvávať ďalšie týždne, plánuje nový minister školstva osloviť Slovenskú rektorskú konferenciu, aby, ak to bude nutné, umožnila neskorší termín prijímacích skúšok. „Keďže naši študenti chodia študovať aj na zahraničné školy a pri predĺžení núdzového stavu by potrebovali neskorší termín prijímacích skúšok, oslovím v tejto veci komisárku EÚ pre vzdelávanie Mariyu Gabrielovú, aby vyzvala európske univerzity na zohľadnenie situácie v EÚ a umožnenie aj neskoršieho prijatia študentov,“ poznamenal Gröhling.

K stavu školstva sa nový minister nechcel vyjadriť, poznamenal, že politické a názorové súboje sa zvádzali počas minulého obdobia a teraz sa chce pozerať dopredu. „Celkovou prioritou do budúcnosti bude zefektívniť rezort, aby bol nápomocný školám aj učiteľom, prispievať k vyššej kvalite vzdelávania a začať riešiť dlho odkladané problémy školstva,“ uviedol Gröhling. Doplnil, že keď uplynie stav núdze, urobí to, čo urobili aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. „Teda sa pozrieme na výdavky a dobre si rozmyslíme, kam peniaze v rezorte investujeme. V samosprávnom kraji sme spravili revíziu výdavkov a presmerovali peniaze tam, kam ich bolo treba - do škôl,“ povedal s tým, že na ministerstve sú takýmto príkladom viaceré priamo riadené organizácie.

Rovnako sa chce zamerať aj na otvorenie učebnicového trhu a dofinancovanie chýbajúcich učebníc či na nastavenie čerpania eurofondov tak, aby boli využité pre školy, na asistentov alebo na iné výdavky. Plánuje začať aj so sledovaním uplatnenia absolventov. „To sú plány v strednodobom horizonte, ako prvú vec však budeme riešiť nový koronavírus,“ povedal Gröhling.

Gröhling bol v predchádzajúcom volebnom období členom Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, od roku 2017 pôsobil takisto ako poradca pre oblasť školstva pre úrad Bratislavského samosprávneho kraja.