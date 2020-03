Psom by ani v tomto období nemalo chýbať pravidelné vetranie

„Predpokladáme, že v prípade vyhlásenia núdzového stavu na území celého Slovenska s povinnou karanténou všetkých osôb by platili určité výnimky. Vychádzame najmä z toho, že v krajinách, ktoré už majú núdzový stav vyhlásený, sú nevyhnutné prechádzky povolené,“ hovorí právnička Adriana Veselá zo Zvieracieho ombudsmana.

Iniciatíva poukazuje na to, že pre seniorov by bolo dobré, ak by im psa zobral von mladší sused či rodina. „Každý, kto seniorom poskytne takúto pomoc, však musí dodržiavať mimoriadne prísne opatrenia – nosiť rúško, rukavice, so seniorom stráviť len nevyhnutný čas na prebratie a odovzdanie psa,“ poznamenala.

Veterinárna lekárka Martina Karasová, ktorá spolupracuje so Zvieracím ombudsmanom, pripomína, že vedcami zatiaľ nie je potvrdené, že by sa ochorenie COVID-19 prenášalo na domáce zviera a následne na človeka. Tvrdí však, že koronavírus sa môže prenášať v srsti zvieraťa, ktoré prišlo do kontaktu s chorým. „Vírus je schopný prežiť niekoľko hodín na rôznych materiáloch, napríklad na plastoch, papieri či kove. Preto sa predpokladá, že rovnaký prenos je možný aj cez srsť,“ vysvetľuje Karasová.

Ideálne by podľa veterinárky bolo, aby bol kontakt s domácim zvieraťom obmedzený len na členov rodiny, ktorí spolu žijú v jednej domácnosti. Karasová odporúča vyhýbať sa ďalším ľuďom, ktorí chodia von so psom, a tiež kontaktu zvierat medzi sebou.