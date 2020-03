Vo veku 81 rokov zomrel americký spevák a pesničkár Kenny Rogers

Spevák, klavirista, gitarista, skladateľ a herec Kenny Rogers založil svoju prvú skupinu The Scholars ešte počas štúdia na strednej škole. V 60. rokoch prešiel viacerými formáciami, v roku 1967 založil skupinu First Edition. Spolu hrali do roku 1975, potom sa Kenny Rogers rozhodol pre sólovú dráhu a presťahoval sa do Nashvillu, kolísky americkej country hudby.

Dva roky nato si zapísal prvý sólový úspech, skladba Lucille viedla hitparádu, priniesla mu prvú zlatú platňu a Rogers za ňu získal aj cenu Grammy. Prichádzajú ďalšie úspechy a 14. septembra 1979 dostal Kenny Rogers svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.

Jeho spevácku kariéru dokumentuje 65 vydaných albumov. Do polovice 80. rokov mal v hitparádach 27 piesní. Posledný koncert mal v októbri 2017 v Nashville.