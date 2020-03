Ako bez teplomera zistiť, či máte horúčku?

Za zvýšenú telesnú teplotu sa považuje teplota nad 37 stupňov Celzia. V takomto prípade už možno hovoriť o horúčke.

Pod pojmom horúčka rozumieme dočasné zvýšenie telesnej teploty, ku ktorému obvykle dochádza pri bakteriálnom alebo vírusovom ochorení, prípadne pri zápale alebo inom poškodení telesného orgánu.

V prípade, že je telesná teplota zvýšená len mierne, podľa lekárov nie je potrebné ju umelo znižovať. Telu totiž slúži na neutralizovanie baktérií alebo vírusov, ktoré ho napadli. O miernej horúčke sa už nedá hovoriť vtedy, keď prekročí 38 stupňov Celzia.

Ďalšie príznaky horúčky:

potenie

zimomriavky a triaška

bolesť hlavy

bolesť svalov

opuch očí

strata chuti do jedla

podráždenosť

dehydratácia

opuch lymfatických uzlín

slabosť

Príznaky horúčky u detí sa mierne líšia od tých, ktoré možno pozorovať u dospelých. Detské príznaky zahŕňajú:

väčšie podráždenie ako inokedy

letargia

červená pokožka

bledosť

ťažkosti s prehĺtaním

odmietanie jedla, pitia alebo dojčenia

Ako si zmerať teplotu bez teplomera?

Teplomer sa používa na meranie teploty tromi spôsobmi: vložením do úst, do podpažia alebo do konečníka. Používaniu orálnych teplomerov by sme sa u malých detí mali vyhnúť, pretože je nutné držať teplomer v ústach po dobu aspoň 20 sekúnd.

V prípade, že doma nenájdete teplomer, pomôcť si môžete aj bez neho pomocou týchto tipov. Výsledky takéhoto merania nikdy nebudú 100-percentne presné, no v akútnych prípadoch môžu rozhodnúť o tom, do akej miery je váš stav vážny.

1. Nepoužívajte dlaň

Keď sa vám zdá, že máte horúčku, poproste niekoho, aby sa dotkol vášho čela alebo hrdla. Pri tomto čine by ste sa mali vyhnúť používaniu dlane – namiesto toho sa dotýkajte chrbtom ruky. Dlaň totiž na zmenu teploty nereaguje tak citlivo ako opačná strana ruky.

2. Všímajte si líca

To, či máte horúčku, vie prezradiť aj pohľad do zrkadla. Pokožka v okolí líc je pri horúčke červenšia ako obvykle. Tento príznak môžete zmierniť pomocou studeného obkladu.

3. Sledujte svoj moč

Horúčka zapríčiňuje dehydratáciu, preto by sme počas nej mali piť množstvo tekutín. Mnohí na to ale zabúdajú, a preto buď močia menej často alebo ich moč dokonca zmení farbu na tmavšiu žltú.

4. Uistite sa u iných, či im je tak teplo ako vám

To isté platí aj pri zime – opýtajte sa iného človeka v domácnosti, práci alebo kdekoľvek, keď sa vám naskytne príležitosť, či aj jemu je tak teplo alebo zima ako vám.

5. Skúste sa prejsť po schodoch

Kvôli horúčke sa väčšina z nás cíti slabo a preto aj bežné činnosti sú skúškou odhodlania. Ak teda ležíte v posteli a neviete sa rozhodnúť, či ste len bežne unavení alebo vás pokorila chrípka, skúste sa prejsť po schodoch alebo okolo domu. Hneď spoznáte, či je vaše vyčerpanie zapríčinené chrípkou alebo nie.

6. Všímajte si bolesť

Spoľahlivou známkou zvýšenej teploty je aj bolesť hlavy alebo tela ako takého. Ak vás bolí niečo, čo nemá súvis s iným ochorením alebo poranením, a okrem toho sa potíte a ste unavení, je veľmi pravdepodobné, že máte horúčku.

7. Požiadajte niekoho, aby vám požičal teplomer

Jediný spôsob, ako skutočne zistiť, či máte teplotu, je samozrejme odmerať si ju teplomerom. Ak kvôli chrípke nechcete chodiť do lekárne, požiadajte známych, aby vám na chvíľu požičali vlastný teplomer. Ak sa boja nákazy, môžu vám ho napríklad nechať pred dverami alebo v schránke.