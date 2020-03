V Nemecku počet prípadov nákazy za 24 hodín stúpol o takmer 3000

Šéf inštitútu Lothar Wieler oznámil, že počet úmrtí sa za uvedené obdobie zvýšil o 11 na 31.

„Počas nasledujúcich dvoch týždňov budeme svedkami ďalších úmrtí, a to aj v Nemecku,“ povedal Wieler a takisto upozornil na obmedzené kapacity nemocníc v krajine. Nemecko je podľa neho len na začiatku šírenia nákazy. „Infikuje sa čoraz viac ľudí; čoraz viac ich bude treba prijať na pohotovosť a čoraz viac ľudí bude potrebovať respiračné pomôcky,“ uviedol Wieler.

Zároveň vyzval tých, ktorí doterajšiu situáciu považujú za vyvolávanie paniky, aby „konečne otvorili oči“.

„Ak sa každý bude držať toho, čo je stanovené, môžeme túto epidémiu spoločne spomaliť v maximálnej možnej miere,“ povedal Wieler.

Nemecká spolková krajina Bavorsko od sobotu prijala drastické obmedzenia voľného pohybu osôb na verejných priestranstvách. O zavedení podobného opatrenia uvažuje aj spolková vláda na celom území Nemecka.

Opatrenia s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu sprísňuje postupne čoraz viac spolkových krajín Nemecka. Patrí k nim aj Porýnie-Falcko.

„Na jednej strane to znamená, že občania sa nebudú môcť zhromažďovať v počte väčšom ako päť osôb. Po druhé, reštaurácie, menzy, kantíny, bufety, kaviarne a podobné gastronomické zariadenia odteraz zatvoríme, to znamená, že ich nebude možné navštíviť. Ale veľmi jednoznačne chcem povedať, že aj pre tieto zariadenia platí, že pouličný predaj, možnosť si nákup zobrať so sebou a donášková služba bude povolená,“ povedala krajinská premiérka Malu Dreyerová.