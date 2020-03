ZSSK pozastavuje predaj miesteniek do vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristupuje k ďalším opatreniam v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Od 20. marca do odvolania sa ruší výdaj všetkých rezervácií na sedenie (miesteniek) vrátane miest pre bicykle a batožiny, a to do všetkých vlakov v rámci vnútroštátnej diaľkovej osobnej dopravy. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Pri nákupe cez internet alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Ideme vlakom bude podľa Kováča systém zákazníkovi ponúkať už iba možnosť zvoliť si lístok bez miestenky. Predané rezervácie je možné vrátiť v zmysle prepravného poriadku ZSSK.

Národný dopravca k tomuto kroku podľa neho pristupuje z dôvodu výrazného zníženia dopytu po doprave s cieľom umožniť zákazníkom vo vlaku vybrať si vhodné miesto na sedenie individuálne.

Upozornil, že výdaj lôžkových a ležadlových lístkov do vlakov vo vnútroštátnej preprave bude možný na vlaky R 800/801 (vozeň č. 8) a na R 614/615 (vozeň č. 6, 7), ležadlový vozeň č. 4 bude radený len v prípade potreby. Zároveň vo vozňoch 1. vozňovej triedy nebude zabezpečovaná distribúcia novín.

„Všetkých cestujúcich prosím, aby boli pri využívaní našich služieb trpezliví, pokojní a používali rúška na tvár pri kúpe lístkov pri pokladnici i počas celej cesty vlakom. Je to povinné,“ upozornil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Verejnosť by podľa neho, ak nemusí, radšej nemala cestovať. „Využívajte hromadnú dopravu len ako prostriedok na prepravu do práce či k lekárovi. Nech sa čím skôr dajú veci do normálu a my vás budeme môcť prepravovať so všetkým komfortom,“ dodal Hlubocký.

ZSSK momentálne podľa hovorcu odporúča predaj lístkov najmä cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom či e-shop ZSSK. K dispozícii sú, samozrejme, aj osobné pokladnice na celom území SR.