Poslanci nezvolili Blahu za predsedu ľudskoprávneho výboru

OĽaNO má nateraz šesť predsedníckych kresiel, Sme rodina dve, SaS dve a Za ľudí dve. Smer-SD dostal nateraz dve predsednícke kreslá, ĽSNS jedno.

Predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR bude Milan Vetrák (OĽaNO). Do čela Mandátového a imunitného výboru NR SR zvolilo plénum Anna Andrejuvovú (OĽaNO) a Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS). Výbor NR SR pre európske záležitosti povedie Tomáš Valášek (Za ľudí), šéfom Výboru NR SR pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport sa stal Richard Vašečka (OĽaNO) a Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO).

Jana Cigániková (SaS) povedie Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Juraj Krúpa (OĽaNO) Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie povedie Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Šéfkou Výboru NR SR pre sociálne veci sa stala Jana Žitňanská (Za ľudí).

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj povedie Jozef Lukáč (Sme rodina) a do čela Výboru NR SR pre hospodárstvo zasadne Peter Kremský (OĽaNO).

Predsedom Zahraničného výboru NR SR bude Juraj Blanár (Smer-SD). Predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny poslanci nezvolili. Kandidát Smeru-SD Ľuboš Blaha nezískal dostatočnú podporu.

Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti SIS bude riadiť Erik Tomáš (Smer-SD). Predsedom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ bude Martin Beluský (ĽSNS). Šéfa Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva nezvolili. Kandidát a predseda ĽSNS Marian Kotleba nezískal dostatočný počet hlasov.

Rozdelením poslancov do výborov sa ustanovujúca schôdza parlamentu skončila. Najbližšie by sa malo plénum zísť v utorok (24. 3.). Zvoliť by malo chýbajúcich podpredsedov parlamentu a tiež chýbajúcich predsedov výborov.