Richter hodnotí, že rezort práce zanecháva v dobrej kondícii

Končiaci minister práce Ján Richter (Smer-SD) je presvedčený, že rezort zanecháva v relatívne dobrej kondícii. V niektorých oblastiach podľa neho bude potrebné zákony upraviť, možno tie, ktoré boli prijaté tesne pred koncom roka.

Richter uviedol, že patrí medzi najdlhšie slúžiacich ministrov práce v rámci Európskej únie, čo nebýva podľa neho celkom zvykom. „Toto je relatívne celkom horúce kreslo, kde sa obyčajne dlhé roky “neťahá.„ Bola to pre mňa jedna veľká výhoda, lebo viaceré úlohy a projekty, ktoré sme prijali, sú dlhodobého charakteru,“ zhodnotil Richter v stanovisku, ktoré TASR poskytol tlačový odbor ministerstva. Podľa Richtera sa väčšinou počas prvého polroka vládnutia prijímajú opatrenia a posledný polrok pred voľbami je to už trochu zložitejšie. „Som veľmi rád, že sa mohlo plynule pokračovať v projektoch a opatreniach, ktoré napríklad súvisia s nezamestnanosťou a na druhej strane so zamestnanosťou. My sme mohli tie projekty vyhodnocovať, aktuálne dopĺňať a rozširovať tak, aby sa v tom pozitívnom trende pokračovalo. Sme niekde na piatich percentách, čo sa týka nezamestnanosti a 73,5 % zamestnanosti. Vzhľadom na situáciu, ktorá tu je, želám si, aby naši nasledovníci aspoň udržali tieto čísla, čo si uvedomujem, že bude veľmi zložité,“ zhodnotil Richter.

Upozornil na to, že ministerstvo práce realizuje tri politiky, a to politiku zamestnanosti, sociálnu a rodinnú politiku a dôchodkovú politiku. „Každá má svoje osobitosti. Dovolím si povedať, že teraz sú dosť stabilizované. Niektoré možno žiadajú nejaké novely a opravy, napríklad dôchodková politika v niektorých zákonoch, ktoré boli tesne pred koncom roka prijaté. Možno vyhodnotiť niektoré opatrenia, ale rezort práce, sociálnych vecí a rodiny je relatívne v dobrej kondícii,“ tvrdí dosluhujúci minister práce. Podľa neho aj v tejto oblasti je čo ďalej robiť, vždy to však závisí aj od možností štátnej kasy. „Preto mám veľmi skromné, ale úprimné želanie, aby môj nasledovník aj v sociálnej, aj dôchodkovej oblasti a samozrejme aj v oblasti zamestnanosti mohol pokračovať aspoň v tých intenciách, aké som dosiahol ja,“ dodal Richter.