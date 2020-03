Nový koronavírus môže mať následky na zdravie mužov, lekári odporúčajú testy po vyliečení

Kým nákaza COVID-19 ohrozuje predovšetkým respiračné zdravie, vedci varujú, že ochorenie spôsobené novým koronavírusom môže mať následky aj po vyliečení v iných častiach tela. Nová štúdia uvádza, že vírusové ochorenie môže spôsobiť poškodenie semenníkov u mužov.

Vedci z Huazhong University of Science and Technology naliehajú na pacientov, aby po vyliečení z COVID-19 absolvovali testy plodnosti. Tieto testy by mohli ďalej potvrdiť spojenie, ktoré vedci načrtli vo výskume.

Nový koronavírus napadá bunky kombináciou proteínu (S proteín) a enzýmu nazývaného ACE2. Okrem pľúc sa tento enzým exprimuje v niekoľkých ďalších orgánoch vrátane tenkého čreva, obličiek, srdca a štítnej žľazy. Veľké množstvo ACE2 sa exprimuje v semenníkoch, čo naznačuje, že koronavírus má potenciál spôsobiť poškodenie v tejto oblasti.

Ako dodávajú vedci:

„Teoreticky sa predpokladá, že nová infekcia koronavírusom môže spôsobiť poškodenie semenníkov, čo ovplyvňuje produkciu spermií a syntézu androgénov. Zablokovaná produkcia spermií bude mať vplyv na mužskú plodnosť a závažné prípady môžu spôsobiť mužskú neplodnosť; nedostatok androgénov môže ovplyvniť sekundárne sexuálne vlastnosti a sexuálne funkcie mužov a znížiť kvalitu života.“

Toto nie je jediná štúdia, ktorá naznačuje súvislosť medzi koronavírusom a mužskou plodnosťou. Minulý mesiac vedci z Nanjing Medical University zverejnili štúdiu, v ktorej sa uvádza, že koronavírus môže spôsobiť poškodenie obličiek aj semenníkov.

Je však dôležité poznamenať, že obe štúdie sú len predbežné. Na preukázanie takéhoto prepojenia je potrebný ďalší výskum.