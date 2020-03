Putinov druhostupňový synovec zakladá propodnikateľskú stranu

Roman Putin označuje svoju budúcu stranu za „pravicový konzervatívny projekt“ zameraný na ochranu záujmov podnikateľov. Strana s názvom Ľudia činu chce presadiť znižovanie daňového zaťaženia malých podnikov, bojovať proti monopolom, znižovať dane a zjednodušiť pôžičky.

Do konca jari by sa mal konať jej ustanovujúci zjazd, ktorý by mal nominovať kandidátov do septembrových regionálnych volieb. Podľa Romana Putina má ním zakladané hnutie „silné pozície“ v centrálnej a severnej časti Ruska, ako aj na Ďalekom východe.

Roman Putin je synom Igora Putina, bratranca ruského prezidenta Vladimira Putina. Roman Putin, ktorý - podobne ako ruský prezident - pôsobil v štruktúrach ruskej tajnej služby FSB, bol v roku 2012 vymenovaný za poradcu guvernéra Novosibirskej oblasti, ale o rok neskôr ho prepustili. Neskôr sa venoval podnikaniu, a to aj v zahraničí.