Bill Gates epidémiu predpovedal už pred 5 rokmi. Vysvetlil, ako musíme postupovať

Spoluzakladateľ spoločnosti MicrosoftBill Gates už počas epidémie eboly v západnej Afrike vedel, že svet nie je pripravený na situáciu väčších rozmerov. "Ak v niekoľkých nasledujúcich desaťročiach niečo zabije viac ako 10 miliónov ľudí, bude to pravdepodobne skôr infekčný vírus ako vojna - nie rakety, ale mikróby," varoval Bill Gates počas prednášky TED Talk v roku 2015.

"Dôvodom je, že sme investovali obrovské množstvo peňazí do jadrových odstrašujúcich prostriedkov, ale do systému na zastavenie epidémie sme investovali veľmi málo," vysvetlil. "Nie sme pripravení na ďalšiu epidémiu," povedal vtedy Gates vo Vancouveri, pričom poukázal na to, že už pri epidémii eboly sme nemali systém. Je rok 2020, svetom sa šíri nový koronavírus a fakticky nemáme systém ani teraz.

Kritickí budú zdravotníci

V rokoch 2014-2016 si ebola v západných krajinách Afriky vyžiadala 11 000 mŕtvych a 28 000 nakazených. Ako vysvetlil Gates, existujú dôvody, prečo sa Ebola nerozšírila viac. Ebola sa nerozširuje vzduchom a v čase, keď je väčšina ľudí nákazlivá, už zvyčajne nemôže vstať z lôžka. Ohniskom nákazy neboli veľké mestské časti, vďaka čomu sa podarilo šírenie eboly obmedziť.

Hlavným dôvodom však podľa Gatesa bola hrdinská práca mnohých zdravotníckych pracovníkov, ktorí našli infikovaných a predchádzali ďalším infekciám. Stalo sa to napriek skutočnosti, že nebolo veľa epidemiológov alebo lekárskych tímov pripravených skúmať diagnostické a liečebné prístupy.

"Nabudúce možno nebudeme mať také šťastie. Môžete mať vírus, pri ktorom sa ľudia cítia dostatočne dobre, keď sú nakazení, že sa dostanú do lietadla alebo idú na trh,“ uviedol Gates. Tieto slová sú skutočne mrazivé v čase, kedy veľká časť sveta sa izoluje doma, aby predišli šíreniu COVID-19, ktoré sa šíri veľmi jednoducho kvapôčkami z dýchacích ciest.

Ako sa môžeme pripraviť

Veľká epidémia si podľa Gatesa vyžaduje stovky tisíc pracovníkov. Môžeme vybudovať skutočne dobrý reakčný systém pomocou technológie, ako sú mobilné telefóny, na rýchle zasielanie informácií ľuďom a satelitné mapy ukazujúce migračné trendy, ako aj pokroky v biotechnológiách, ktoré by mali zabezpečiť včasný vývoj vakcín.

Tieto nástroje však musia byť súčasťou celkového globálneho zdravotníckeho systému a pripravenosť na epidémiu by mala vyzerať ako vojenská pripravenosť s pracovníkmi na plný úväzok a rezervami pripravenými na rýchle nasadenie.

Pri riešení ďalšej epidémie Gates navrhol, že potrebujeme:

Silné zdravotnícke systémy v chudobných krajinách.

Zdravotnícku zálohu s množstvom ľudí, ktorí majú výcvik a odborné znalosti a budú pripravení na nasadenie.

Spárovanie lekárskych a vojenských odborníkov, aby armáda mohla zabezpečiť logistiku a zabezpečovať oblasti.

Simulácie scenárov nákazy na zistenie toho, ako dobre sú vedúci skupín pripravení.

Množstvo pokročilého výskumu a vývoja v oblasti vakcín a diagnostiky.

Video: Pozrite si Gatesovu prednášku z roku 2015 so slovenskými titulkami