Na zvládanie súčasných záťažových situácií boli zriadené linky podpory

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zriadil pre súčasnú situáciu so šírením nového koronavírusu telefonickú i e-mailovú linku podpory. Pomocou nich chcú odborníci podporiť a pomôcť všetkým, ktorí sa pre núdzové opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 ocitli v kríze a majú otázky týkajúce sa psychického zvládania tejto záťažovej situácie. TASR o tom informovala Darina Mikolášová z VÚDPaP.

Odborníci v týchto dňoch preto poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť nielen intaktným, teda zdravým deťom, ale aj s deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením. „Je na nás - dospelých, aby sme informácie o novom koronavíruse vysvetľovali primerane veku dieťaťa. Treba s ním hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa rozprávať o tom, čo môžeme spolu urobiť pre to, aby sme vírus nedostali,“ skonštatovala psychologička Alena Kopányiová.

Poznamenala, že rozhovor treba vždy končiť pozitívne, s vyjadrením nádeje. „Že vírusy medzi nami vždy boli aj budú a my sa proti nim dokážeme chrániť,“ podotkla Kopányiová s tým, že vždy sa tiež treba uistiť, že dieťa rozhovor pochopilo a dostalo odpovede na všetky otázky.

Linka podpory funguje na telefónnom čísle 02/44 88 16 49, a to od 9.30 do 14.30 h. Elektronicky je možnosť komunikovať prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk. Zároveň je zriadená aj Zelená linka na čísle 0800-864 833, využiť ju možno od 9.00 do 18.00 h. K dispozícii je rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

hl mac