Španielsko nariadilo z dôvodu šírenia koronavírusu zatvoriť všetky hotely

Opatrenie nariaďuje „pre verejnosť pozastavenie prevádzky všetkých hotelov a podobných ubytovacích zariadení, turistických ubytovní a iných krátkodobých ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa na území štátu,“ uvádza sa v oficiálnom štátnom vestníku.

Výnimku tvoria len zariadenia poskytujúce dlhodobé ubytovanie, a to za predpokladu, že disponujú potrebnou infraštruktúrou na to, aby bolo možné dodržiavať aktuálny platný zákaz vychádzania. Ten vláda vyhlásila v sobotu na 15 dní, parlament ho však ešte môže predĺžiť. Výnimka sa vzťahuje len na obyvateľov chodiacich do práce či na nákup základných potrieb, ako sú potraviny alebo lieky. Zatvorené sú reštaurácie, bary a väčšina obchodov.

V hoteloch či ubytovniach smie zostať len bezpečnostný personál a zamestnanci starajúci sa o ich údržbu. Na zatvorenie svojich ubytovacích kapacít majú zariadenia stanovenú lehotu maximálne sedem dní. Zatvorené budú aj penzióny či kempingy, doplnila rakúska stanica ORF.

Španielsko je štvrtou najviac zastihnutou krajinou na svete po Číne, Taliansku a Iráne. Počet úmrtí na nový koronavírus sa vo štvrtok zvýšil na 767, nakazených je 17.147 ľudí.

Od pondelkovej polnoci uzavrelo Španielsko svoje pozemné hranice a na jeho územie sa dostanú len španielski občania, osoby s trvalým pobytom alebo akreditovaný diplomatický personál a tiež ľudia v prípadoch spôsobených nepredvídateľnými okolnosťami.