Pellegriniho mimoriadny prejav: Boj so zákernou infekciou musíme vyhrať

Slovensko čelí najkritickejšej situácii od svojho vzniku. Boj so zákernou infekciou musíme vyhrať, a to s čo najmenšími stratami. Vyrovnať sa musíme s ujmami na našom zdraví i negatívnymi dosahmi na ekonomiku. Prekonať treba tiež pocity malomyseľnosti a beznádeje. V mimoriadnom prejave na RTVS to uviedol dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Pellegrini pripomenul, že v boji s chorobou vláda pod jeho vedením naštartovala razantné kroky na spomalenie šírenia nového koronavírusu. „Možno sú niektoré z nich nepohodlné a vyžadujú si naše odriekanie. Majme však, prosím, na pamäti, že len našou vlastnou disciplínou a rešpektovaním týchto opatrení dokážeme chorobu poraziť,“ skonštatoval.

Vláda podľa Pellegriniho pripravila aj prvé kroky na pomoc ohrozenej ekonomike a ľuďom, ktorí sa nie svojou vinou môžu ocitnúť bez práce. „Bude najmä úlohou novej vlády, aby mala na pamäti nielen ohrozených podnikateľov, ale aj všetkých zamestnancov, ktorí potrebujú živiť svoje rodiny,“ skonštatoval. Zároveň si želá, aby sme v boji s novým koronavírusom i jeho ekonomickými dôsledkami nepodľahli beznádeji.

„V ťažkých chvíľach vždy zachránila slovenský národ jeho súdržnosť, jednota a ochota obetovať sa za spoločný záujem. Dnes potrebujeme rovnaké odhodlanie a rovnaký pocit spolupatričnosti,“ vyhlásil predseda vlády. Veľa úspechov zaželal ľuďom i novej vláde.