Pellegrini: V nasledujúcich dňoch prídu zo zahraničia stovky až tisíce ľudí

V nasledujúcich dňoch prídu pre situáciu okolo nového koronavírusu zo zahraničia späť na Slovensko stovky až tisíce Slovákov. Mnohí z Talianska a Španielska. Upozornil na to končiaci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Spoločne s dosluhujúcou ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD) a končiacim ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD) žiadajú Slovákov, ktorí sa vracajú alebo už prišli zo zahraničia, o disciplinovanosť a rešpekt voči iným občanom Slovenska.

Problémom sa podľa nich stávajú tí, ktorí po návrate zo zahraničia odmietajú dodržať povinnú 14-dňovú karanténu v štátnych zariadeniach, ako je napríklad karanténne centrum v Gabčíkove. „Prosíme o disciplinovanosť všetkých občanov, ktorí prichádzajú do SR zo zahraničia. Nech si uvedomia, že ich prijíma republika, a nech majú troška zodpovednosti a solidárnosti k ľuďom, ktorí tu žijú dlhé roky či celý život, a nech dodržujú pravidlá, ktoré im nastavil štát,“ povedala Saková. Slovákov, ktorí prišli zo zahraničia, podľa jej slov testujú a pokiaľ sú ich výsledky negatívne, zo zariadení sa posielajú do domácej karantény.

Lajčák tvrdí, že počúvajú od niektorých nadávky, keď ich štát žiada, aby ostali v karanténe. „Neuvedomujú si, že je to pre dobro nás všetkých,“ poznamenal dosluhujúci šéf slovenskej diplomacie. Myslí si, že niektorí chcú len tú lepšiu stránku dohody, a to, aby ich štát len doviezol späť do vlasti. „Zároveň nám však vyčítajú, že majú dodržať to, čo občania žijúci v SR považujú za normálne, a to správať sa disciplinovane,“ uviedol Lajčák. V prípade repatriácie tvrdí, že je zbytočné sa upierať na vládny letecký špeciál, pokiaľ ide o prepravu osôb. Lajčák tvrdí, že štát má dohodu s komerčnými leteckými prepravcami. V sobotu (21. 3.) odlieta podľa jeho slov prvé lietadlo z Londýna a o päť dní zo Spojených štátov amerických. „S lietadlami nie je problém,“ ubezpečil.

Pellegrini vyzval občanov SR, aby „podržali“ novú vládu Igora Matoviča (OĽaNO) a „prinútili“ ísť ľudí vracajúcich sa zo zahraničia do povinnej karantény v štátom stanovených priestoroch. „V opačnom prípade, keď sem príde 500 ľudí z Talianska a rozpŕchne sa po celom území Slovenska, ja neviem potom garantovať zdravie občanov. Poprosím ľudí, aby okamžite vyjadrili nesúhlas so správaním tých, ktorí sú ignoranti, sebci a hľadia len na seba a nie na 5,5 milióna ľudí, predovšetkým na seniorov,“ povedal dosluhujúci premiér.

Slovákov prichádzajúcich zo zahraničia ubezpečil, že štát sa o nich postará, oni však musia strpieť nariadenia štátu. Ak by bol dlhšie premiérom, podľa vlastných slov by pozastavil repatriáciu pre tých, ktorí nechcú rešpektovať pravidlá.

Žiadna krajina nie je schopná otestovať celú populáciu na COVID-19

Žiadna krajina nie je schopná otestovať celú populáciu na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Po štvrtkovom rokovaní vlády to uviedol dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý tak odpovedal na otázku, či Slovensko testuje v dostatočnom množstve. Rozsah testovania podľa Pellegriniho musia zvažovať odborníci a je realizovaný v takej miere, akú požadujú úrady a nemocnice.

„Nebude sa robiť testovanie a ani si nemyslím, že je správne testovať niekoho, kto má len pocit, že by mohol byť ohrozený, a chce dobre spať. Tých setov nie sú desaťtisíce a my nemôžeme plytvať testmi len pre niekoho komfort a nemať ich na pacientov, ktorí to budú potrebovať,“ povedal Pellegrini.

Deklaruje, že sanitka príde po každého, kto má vážne zdravotné problémy. „Keď má niekto len teplotu, trošku pokašlieva a neumiera, nech zostane doma v karanténe. Či bude alebo nebude testovaný, na jeho zdravotnom stave sa nič nezmení. Dnes totiž neexistuje liek, vakcína,“ upozornil dosluhujúci premiér.

Ľuďom, ktorí majú takéto obavy, odporučil, nech sa radšej považujú za chorých, zostanú doma a neohrozujú ostatných. Rýchlotesty, ktoré sa priviezli na SR, podľa Pellegriniho nebudú slúžiť na plošné testovanie Slovákov.