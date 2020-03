Trumpova administratíva chce poslať Američanom hotovosť

Americký minister financií Steven Mnuchin vo štvrtok predložil detaily plánu administratívy Donalda Trumpa na pomoc Američanom.

Mnuchin povedal v rozhovore pre Fox Business Network, že plán, o ktorom sa diskutuje s kongresovými lídrami oboch strán, počíta s priamymi platbami Američanom v celkovej hodnote 500 miliárd USD (457,3 miliardy eur). Peniaze by mali byť rozdelené do dvoch veľkých tranží.

„Prvá by bola 1000 dolárov na osobu, 500 dolárov na dieťa,“ uviedol Mnuchin. „Takže pre štvorčlennú rodinu by to bolo 3000 dolárov,“ vysvetlil. Podľa neho by po schválení Kongresom ľudia mali peniaze dostať do troch týždňov. A potom o 6 týždňov neskôr, ak bude stále platiť stav núdze, pošlú ďalších 3000 dolárov, ako dodal Mnuchin.

Stimulačný balík Bieleho domu tiež počíta s rozdelením 300 miliárd USD pre malé firmy. Podľa Mnuchina zamestnanci, ktorí nebudú prepúšťať, môžu počítať s odpustením úverov.