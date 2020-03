Pellegrini: Preberal som premiérske žezlo v ťažkom čase, v ťažšom ho odovzdávam

Premiérske kreslo som preberal v ťažkej situácii, v ešte ťažšej ho odovzdávam. Pred štvrtkovým rokovaním vlády SR, ktoré bude pre tento kabinet posledným, to vyhlásil dosluhujúci predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

„Robili sme, ako sme vedeli. Možno sa nám všetko nepodarilo urobiť tak, ako si to všetci predstavovali, ale robili sme to každý deň najlepšie, ako sme si mysleli,“ povedal Pellegrini. Tvrdí, že to nemali ľahké, keď v čase po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá zasiahla Slovensko, preberali vládu. Priznáva však, že budúci premiér Igor Matovič (OĽaNO) to bude mať pre situáciu okolo nového koronavírusu ešte ťažšie.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) povedal pred rokovaním vlády, že je vyrovnaný so všetkým. „Je veľa vecí, ktoré mi budú chýbať a je dosť dlhý zoznam vecí, kde som šťastný, že sa s nimi nebudem potýkať,“ povedal. V každom vládnom kabinete sa podľa jeho slov vytvorí istý tímový duch. „Tie vzťahy medzi členmi vlády sú vždy bližšie než medzi poslaneckými klubmi za tie isté politické strany v parlamente. Cítime spoločnú zodpovednosť a tá nás istým spôsobom zbližuje,“ skonštatoval.

Dosluhujúci vládny kabinet premiéra Pellegriniho sa vo štvrtok popoludní zišiel poslednýkrát. Predseda vlády v stredu (18. 3.) avizoval, že ak sa nič mimoriadne v krajine nestane, program vlády bude venovaný len odvolávaniu štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev a lúčeniu sa. V piatok (20. 3.) podá končiaca vláda demisiu, v tento deň sa bude konať aj ustanovujúca schôdza Národnej rady (NR) SR. Nový vládny kabinet budúceho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) vymenuje prezidentka SR Zuzana Čaputová v sobotu (21. 3.).