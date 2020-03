Bratislava požiadala ľudí v karanténe, aby s komunálnym odpadom narábali takto

Mesto Bratislava požiadalo hlavného hygienika SR o stanovisko, ako postupovať pri nakladaní s komunálnymi odpadmi u osôb, ktoré sú v domácej povinnej karanténe v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom a ochorením COVID-19. Dôvodom podľa magistrátu je, že súčasná platná právna úprava neupravuje spôsob, ako nakladať s odpadmi počas mimoriadnej situácie. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Kým obdrží mesto Bratislava oficiálne vyjadrenie hlavného hygienika SR, žiada ľudí v karanténe, prípadne s podozrením na nákazu, aby sa riadili jej určenými pravidlami, ako narábať s odpadom z domácnosti. Žiada, aby odpad, ktorý vzniká v domácnosti takýchto ľudí, vkladali do plastového vreca na odpadky a po naplnení ho riadne zviazali. „Po naplnení vrece s odpadom vložili do druhého vreca, a takto uložený odpad držali doma, kým nie sú známe výsledky testov, alebo kým nebude odpad takto uložený najmenej 72 hodín,“ spresnil Bubla. Až po uplynutí 72 hodín či po oznámení negatívnych výsledkov testov by mali podľa mesta umiestniť odpad do zberných nádob.

„Takýmto nakladaním s potenciálne infekčným odpadom zabránime, aby do kontaktu s ním prišli ďalšie osoby, vrátane zamestnancov spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, ktorí zabezpečujú jeho zvoz,“ vysvetlil Bubla.