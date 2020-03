Podľa Šramka bude musieť Heger hľadať spôsob, ako financovať neplánované výdavky

Následne by malo byť prioritou ministerstva zlepšovanie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Presvedčený je o tom predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko.

Novovymenovaná vláda bude okamžite po nástupe čeliť viacerým problémom so zvládnutím aktuálnej pandémie. „Prioritou pre ministra financií bude hľadať spôsob financovania dodatočných neplánovaných výdavkov a opatrení na stabilizáciu ekonomického vývoja. Bude ešte niekoľko týždňov alebo mesiacov trvať, kým nadobudneme konečný obraz o vplyve súčasnej epidémie na ekonomiku a verejné financie,“ uviedol pre TASR Šramko. Rozpočtová rada očakáva veľké vplyvy na rozpočet, Šramko preto považuje za potrebné, aby vláda pristúpila k prehodnoteniu priorít rozpočtu, prípadne k jeho novelizácii tak, aby odrážal potreby vyplývajúce z aktuálnej situácie.

„Samozrejme, vysoký deficit, ak je len dočasný a spôsobený náhlou udalosťou, ktorá pominie, spôsobuje verejným financiám menšie problémy. Ovplyvní to ale úroveň dlhu. Vyšší nárast dlhu bude viesť k tomu, že vláda bude musieť v nasledujúcich rokoch prijímať opatrenia na jeho potrebné znižovanie,“ doplnil Šramko. Následne po odznení súčasnej situácie okolo nového koronavírusu bude podľa Šramka pre vládu a najmä ministra financií prioritou zlepšovanie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, a to vrátane znižovania dlhu smerom k bezpečnej hranici dlhu pod 40 % hrubého domáceho produktu (HDP). „Aj preto je žiaduce v dobrých ekonomických časoch pripravovať verejné financie na krízové situácie, čo RRZ mnohokrát zdôrazňovala vo svojich správach. Určite by sme ocenili, ak by sa opatrenia prijímali pomocou štandardných procedúr, ktoré vytvárajú priestor na odbornú diskusiu,“ dodal Šramko.