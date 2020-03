Merkelová ku koronavírusu: Nemecko čelí najhoršej kríze od druhej svetovej vojny

Situácia, v ktorej sa ocitlo Nemecko v dôsledku koronavírusovej pandémie, je pre túto krajinu najvážnejšou od druhej svetovej vojny. Kancelárka Angela Merkelová to uvádza v televíznom príhovore občanom, ktorý má byť odvysielaný v stredu večer.

„Situácia je vážna. Berte ju vážne. Nikdy od opätovného zjednotenia Nemecka, ba nikdy od druhej svetovej vojny naša krajina nečelila výzve, ktorá by tak veľmi závisela od našej kolektívnej solidarity,“ odkazuje Merkelová.

Inštitút Roberta Kocha (RKI) ako hlavný nemecký orgán pre kontrolu chorôb predtým varoval, že novým koronavírusom SARS-CoV-2 by sa mohlo v Nemecku za menej ako 100 dní nakaziť až desať miliónov obyvateľov. Stalo by sa tak v prípade, že by sa pomocou zavedených opatrení nedarilo šírenie vírusu spomaliť.

Hoci Merkelovej 15-ročné pôsobenie v úrade kancelárky poznačili aj iné vážne situácie, ako bola finančná kríza, utečenecká kríza či odchod Británie z Európskej únie, ešte nikdy sa priamo neobracala na občanov prostredníctvom éteru mimo tradičných novoročných príhovorov, poznamenala AFP.

„Úprimne verím, že môžeme uspieť v tejto úlohe, ak budú všetci občania úprimne chápať svoje vlastné úlohy,“ uvádza v stredajšom prejave.

Spolková vláda i krajinské vlády v uplynulých dňoch nariadili zatvorenie škôl, mnohých podnikov a verejných priestorov v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu, ktorým sa v Nemecku nakazili už tisíce ľudí. Na rozdiel od iných európskych krajín však zatiaľ v Nemecku nie je obmedzený pohyb osôb.