Pracujete z domu? Vyhnite sa práci z postele – inak riskujete tieto následky

Mnohí zamestnanci si pri práci z domu doprajú pohodlie, a preto celý deň strávia na gauči, v kresle alebo v posteli, kde im spoločnosť robí len laptop a šálka kávy či čaju. Ak ale existuje jedno miesto v domácnosti, ktorému by ste sa počas pracovnej doby mali vyhnúť, je to práve posteľ – a nielen preto, že hrozí, že vás v nej prepadne spánok.

Práca z postele má negatívny dopad na viaceré oblasti zdravia – psychiku, chrbát a spánok, ako aj na hygienu a samotnú prácu. Hlavným problémom práce z postele je spôsob, akým si mozog vytvára predstavu o rôznych miestach a ich účele.

Ak je vaša myseľ nastavená tak, že v kancelárii je sústredená, zatiaľ čo v posteli sa ukladá na spánok, niet divu, že zmiešanie funkcie a lokality týchto dvoch miest ju môže zmiasť.

Podľa psychologičky Charlotte Armitageovej by sme si pri home office mali stanoviť jasné hranice medzi miestom na prácu a miestom na odpočinok. „Existuje niekoľko dôvodov, prečo pracovanie z postele je zlý nápad – neškodíte tým len fyzickému zdraviu a chrbtici, ale aj psychike.“

Ak si podľa Armitageovej vyskúšate pracovať z každej miestnosti v domácnosti, vaša myseľ by si mohla spojiť celú domácnosť s prácou, kvôli čomu bude pre vás ťažké sa doma uvoľniť. „Ideálne by ste si mali stanoviť miesto, ktoré bude slúžiť výlučne na prácu.“

Zlý spánok a hygiena

Ďalší problém práce z postele, ktorý sa po čase môže vyskytnúť, sú ťažkosti so spánkom. „Vaša posteľ by mala ostať miestom, ktoré sa spája s pokojnými aktivitami a spánkom,“ hovorí psychologička.

Spánková odborníčka Sophie Bostocková vysvetľuje, že „ak začnete zmazávať hranice medzi prácou a odpočinkom, jedno začne narúšať to druhé. V práci budete menej produktívni (a pravdepodobnejšie sa vám bude driemať) a po zhasnutí svetla pred spaním sa pred vami vynoria spomienky na prácu.“

Okrem dopadov na mentálne zdravie treba spomenúť aj to, aká nehygienická je práca z postele. Tento fakt podčiarkuje aj štúdia amerického predajcu matracov Amerisleep, ktorá sa pozrela na to, ako často by sme mali prať posteľné obliečky.

Bežný človek stratí počas noci okolo 15 miliónov mŕtvych buniek pokožky, čo znamená, že po týždni sa na prestieradle a perinách môže nachádzať až 5 miliónov rôznych druhov baktérií. Práca z postele dokáže toto množstvo niekoľkokrát znásobiť, čo má značný dopad na zdravie.

V Amerisleep pomocou pokusu zistili, že po týždni bez prania sa na vankúšových obliečkach nachádza 17-krát viac baktérií ako na toaletnej mise. „Náš výskum dokazuje, že posteľnú bielizeň a matrace už po týždni bez prania môžu zamoriť škodlivé baktérie,“ komentuje výsledok spánková odborníčka spoločnosti McKenzie Hydeová.

Ak je pre vás nevyhnutné pracovať z postele, prinajmenšom si zabezpečte pravidelné pranie posteľných obliečok – aspoň raz za týždeň. Ďalej každé ráno vyvetrajte perinu aj vankúše, na ktorých sa počas noci usadzujú baktérie.

Váš pracovný kútik by ideálne mal byť pri okne a rozhodne nie v posteli. „Najlepšie pracovné prostredie je také, ktoré je dobre osvetlené. Slnečné svetlo prirodzene podporuje náladu a dodáva nám energiu,“ hovorí ďalšia spánková odborníčka Sophie Bostocková, ktorá dodáva, že kontakt s denným svetlom nás ráno prebúdza, vďaka čomu večer ľahšie zaspíme.

Za laptopom by ste mali sedieť tak, aby ste pritom mali vystretý chrbát. Ak aj máte obmedzené priestorové možnosti, posnažte sa oddeliť pracovný priestor od oddychového.

Ak napríklad bývate v garzonke, postačia aj malé zmeny počas dňa. „To by mohlo predstavovať zmenu deky alebo vankúšov na posteli, zmenu polohy postele alebo zmenu osvetlenia tak, aby ste večer mali tmavšiu izbu ako cez deň.“