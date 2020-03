Slovenskí väzni vyrobili už 28.500 ochranných rúšok

Slovenskí väzni vyrobili do stredy za približne dva týždne 28.500 ochranných rúšok, ktoré pomáhajú v boji s nákazou novým koronavírusom. S prípravou produkcie začal Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) 27. februára a 5. marca sa začala výroba rúšok v dvoch ústavoch - Košice-Šaca a Banská Bystrica-Kráľová. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ZVJS Katarína Nováková.

„Rúška sú primárne distribuované podľa požiadaviek do všetkých ústavov zboru, ako aj pre subjekty spadajúce pod rezort Ministerstva spravodlivosti SR (ministerstvo, súdy, prokuratúry, Súdna rada a Centrum právnej pomoci). Rúška sú taktiež poskytované orgánom činným v trestnom konaní, sudcom, obhajcom, advokátom a iným osobám poskytujúcim právnu pomoc v prípade ich vstupu do ústavu za účelom vykonania úkonov s obvineným alebo odsúdeným. Platí to len v prípade, že si tieto osoby nezabezpečia vlastné rúška na tvár,“ priblížila Nováková.

Zdôraznila, že v prípade požiadaviek na výrobu pre štátne hmotné rezervy, je zbor pripravený realizovať aj túto požiadavku podľa svojich kapacitných možností. Aktuálne šije rúška 113 odsúdených a využívajú sa aj zákonné možnosti nadčasovej práce. Rúška na tvár sa vyrábajú predovšetkým zo zdravotnícky odporúčaných materiálov, ktoré je možné prať na vysokej teplote, chemicky čistiť a žehliť.

K strede bolo do práce zaradených 4488 odsúdených, z toho reálne pracovalo na pracoviskách 3295 odsúdených. „Ostatní odsúdení nenastúpili do práce napríklad z dôvodu práceneschopnosti, vyšetrovacích úkonov alebo z prekážok spôsobených napríklad nedostatkom práce na pracoviskách, kde sú odsúdení zaradení, ktoré nadväzujú na pozastavenie výroby u partnerov z dôvodu vydaných protiepidemických opatrení v súvislosti s novým koronavírusom. Z tohto dôvodu boli dnes v šiestich ústavoch pozastavené všetky vonkajšie pracoviská,“ vysvetlila Nováková.

Dovedna 864 odsúdených bolo zaradených do vnútornej prevádzky, ktorá zabezpečuje riadny chod ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody a 2431 odsúdených vo vedľajšom hospodárstve. Väzni napríklad pracovali v krajčírskej výrobe stredísk, ale aj v drevovýrobe, v poľnovýrobe, venovali sa aj montáži autokomponentov, či šili ručne obuv.

V slovenských väzeniach sa v súčasnosti nachádza 1637 obvinených a 9076 odsúdených. Z celkového počtu väznených osôb je 813 žien, 83 mladistvých a 221 cudzincov.