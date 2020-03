Mikas: Najlepšie by bolo,ak by kamionista po príchode zostal v domácej izolácii

Po príchode na Slovensko by podľa Mikasa bolo najlepšie, ak by vodiči, pre ktorých platí výnimka z karantény, zostali v domácej izolácii, prípadne by nemali byť v úzkom kontakte s ďalšími členmi rodiny, mali by používať rúška a dezinfekčné prostriedky. Rodina, ktorá by toto dodržiavala, by podľa neho nemusela byť 14 dní v karanténe.

Mikas podotkol, že usmernenie sa nedá stanoviť na úplne všetky situácie. „Kamiónová doprava je životne dôležitá na transport všetkých materiálov, surovín, potravín, čo treba. Bez toho sa nezaobídeme. To znamená, že výnimku musia mať. Samozrejme, otázka je, či do karantény, alebo nie,“ skonštatoval. Zároveň dodal, že na Slovensku je len limitovaný počet kamionistov, preto nie je dobré riešenie, aby zostávali v karanténe. K tomuto problému sa tak podľa neho treba postaviť pragmaticky. Odporúča, aby vodiči po príchode zostali v domácej izolácii a dodržiavali hygienické opatrenia.

Prezident Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavol Jančovič upozornil na to, že rôzny výklad karanténnych opatrení vytvára tlak na vodičov nákladnej dopravy. Obávajú sa, či sa napriek výnimke oni alebo ich rodinní príslušníci nedostanú do karantény. Tieto nejasnosti môžu podľa Jančoviča viesť až ku kolapsu dopravy.

Česmad preto požiadal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o všeobecnú výnimku pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí vedú motorové vozidlá kategórie N (vrátane dodávok do 3,5 tony), pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti aj pre osoby, ktoré z povahy svojej práce vykonávajú obslužné a servisné práce v prevádzke dopravcu a prichádzajú tak do styku s vodičmi nákladných vozidiel. Dôvodom je zabezpečenie zásobovania obyvateľstva, maloobchodných prevádzok, zdravotníckych zariadení, lekární či výrobných podnikov v rámci Slovenska.