Video: Akvárium zavreli pre koronavírus. Takto situáciu využili tučniaky

Rôzne zariadenia od reštaurácií, barov cez obchody a kancelárie až po zábavné parky zatvárajú svoje dvere v súvislosti s novým koronavírusom. Niektorí ľudia však vďaka týmto opatreniam našli doteraz nevídaný pokoj a ako sa zdá, užívajú si to aj zvieratá. Shedd Aquarium v Chicagu sa podelilo o zábery jedného z jeho obyvateľov, ako skúma svoje okolie. 30-ročný tučniak skalný menom Wellington sa stal hitom internetu.

Vďaka tomu, že akvárium bolo pre verejnosť uzavreté, dostal Wellington jedinečnú šancu pozrieť sa na miesta, ktoré mu boli doteraz neprístupné, ako napríklad akvárium s amazonskými rybami. Wellington ostal z rýb zároveň prekvapený aj nadšený a tieto zábery sa začali rýchlo šíriť na sociálnych sieťach.

Penguins in the Amazon?! Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

Po úspechu s Wellintonom sa chicagské akvárium rozhodlo podeliť o zábery ďalších obyvateľov na prieskume. Tučniaky Edward a Annie si pozreli rotundu v zariadení a túlali sa na recepcii. Akvárium ohlásilo, že podobné videá chce zdieľať aj v budúcnosti.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl