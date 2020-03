Záhumenský: Nepredpokladáme, že by tehotné boli náchylnejšie na COVID-19

Pre TASR to uviedol prednosta gynekologickej kliniky v Nemocnici Ružinov Jozef Záhumenský. Podľa jeho slov však treba myslieť na to, že vírus je vysoko infekčný, takže napáda aj človeka s dobrým imunitným systémom a pomerne rýchlo sa šíri v populácii.

Pre tehotné ženy podľa pôrodníka neplatia žiadne mimoriadne nariadenia. Správať by sa mali ako mimo pandémie, a zároveň ako všetci ostatní počas pandémie. „Dôležitá je zvýšená osobná hygiena, časté umývanie rúk, nosenie rúška. Gumené rukavice majú výhodu, že bránia podvedomému siahaniu na tvár vonku. Samozrejme, ideálna by bola dobrovoľná karanténa, pobyt v domácnosti, pokiaľ je to čo len trocha možné, tak ako to platí pre každého z nás,“ komentoval.

Záhumenský poukázal aj na to, že gélové nechty sa horšie dezinfikujú bežným umytím aj dezinfekčným prostriedkom, preto by v aktuálnej situácii odborník zvážil ich nosenie.

Na otázku, či ženy môžu prípadne dojčiť, ak už porodili a boja sa, že majú nový koronavírus, pôrodník uviedol, že nový koronavírus sa nepotvrdil v materskom mlieku. Preto je podľa jeho slov dojčenie z tohto pohľadu bezpečné. „No u rodičky, ktorá mala jednoznačne potvrdenú infekciu, je aj počas laktácie potrebné dodržať bariérový prístup, ktorý je pomerne náročný a únavný,“ pripustil.

„Na základe skúseností z Číny zatiaľ možno povedať, že infekcia novým koronavírusom u tehotných nemá iný priebeh ako u netehotnej populácie. Nebol zistený zvýšený výskyt vrodených vývojových chýb, úmrtí plodu alebo potratov u žien, ktoré sa nakazili počas tehotnosti,“ reagoval prednosta gynekologickej kliniky v ružinovskej nemocnici na otázku, čo hrozí dieťaťu, ak sa jeho matka nakazí ochorením COVID-19.

Záhumenský tiež povedal, že štúdie na skupinách tehotných nepotvrdili prítomnosť vírusu v plodovej vode, v pupočníkovej krvi ani v steroch z nosohltanu novorodenca. Poukázal však na to, že sa objavili dve správy o zadokumentovanej novorodeneckej infekcii, preto sa zatiaľ k riziku prenosu nedá presne vyjadriť. Odborníci predpokladajú, že riziko nákazy plodu je minimálne. Súčasná situácia nemá podľa názoru odborníka v novodobých dejinách analógiu a nedá sa prirovnať k ničomu, čo sa píše v knihách. „Naša spoločnosť je vystavená obrovskej skúške, o ktorej sa budú dlhé roky viesť isto polemiky, budú sa hodnotiť stratégie jednotlivých krajín a ľudstvo z tejto skúsenosti vyjde zase výrazne múdrejšie a pripravenejšie čeliť ďalším hrozbám,“ mieni.

Tiež poukázal na to, že krajiny v súčasnosti volia rôzne prístupy k pandémii a až čas ukáže, ktorý z týchto prístupov sa ukáže ako lepší. „U nás pre stav zdravotného systému, ktorý bol systematicky rozkrádaný posledných 12 rokov rodinnými klanmi, musíme vyvinúť maximálnu snahu o rozloženie počtu infikovaných ľudí v čase. Je nutné spomaliť nástup infekcie tak, aby počet osôb odkázaných na podpornú ventilačnú liečbu bol naraz čo najmenší,“ povedal Záhumenský.

Pripomenul, že potrebné sú karanténne opatrenia a izolácia jednotlivcov aj malých skupín osôb. Niektoré krajiny s dobre fungujúcim zdravotným systémom sa pripravujú hlavne na zvládnutie rýchleho a razantného vzostupu počtu infikovaných spolu s rýchlym poklesom. Niektoré izolujú najzraniteľnejších, teda staršie osoby a osoby s rizikovými faktormi, a nízkorizikové osoby ponechávajú vo vzájomnom kontakte tak, aby čo najrýchlejšie prekonali infekciu a získali imunitu. „Sám som zvedavý, ktorý systém sa ukáže ako efektívnejší, ak prežijem,“ uzavrel Záhumenský.