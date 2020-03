SHMÚ avizuje výraznejšie ochladenie

Po mimoriadne teplom februári a prvej polovici marca príde výraznejšie ochladenie. Neskorý príchod studeného arktického vzduchu môže byť na začiatku vegetačného obdobia pohromou pre záhradkárov, ovocinárov a poľnohospodárov. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke.

V tohtoročnej zime sa do oblasti Slovenska dostával studený vzduch len zriedkavo. Podľa meteorológov prevládalo západné prúdenie, ktoré prinášalo na Slovensko morský vzduch. „Ten je v zimnom období teplejší ako kontinentálny a stabilnejšie zimné počasie pri ňom teda nemožno očakávať. V závere tohto týždňa sa však situácia postupne zmení,“ uviedol SHMÚ.

Studený vzduch by na Slovensko mal preniknúť počas najbližšieho víkendu. Najnižšiu teplotu zaznamenali meteorológovia podľa aerologických sondáží v Gánovciach 29. decembra 2019, keď tam teplota klesla na mínus 11,3 stupňa Celzia. „Čo je veľmi vysoká hodnota pre zimné minimum. Teraz by teplota mala klesnúť ešte nižšie, pričom najpravdepodobnejšia je teplota okolo mínus 13 stupňov Celzia,“ hovoria meteorológovia.

Zrážky by sa mali podľa meteorológov vyskytnúť najmä v sobotu (21. 3.), budú však prechodné a málo výdatné. „Postupne sa rozfúka aj nepríjemný severný vietor, ktorý ešte umocní pocit chladu. Podľa aktuálnych predpovedných materiálov budú najchladnejšími dňami nedeľa (22. 3.) a pondelok (23. 3.),“ povedali meteorológovia. V tieto dni by teplota mala dosiahnuť dva až sedem stupňov Celzia. Na severe budú aj lokality so slabým celodenným mrazom, podotkli.

SHMÚ uviedol, že od utorka (24. 3.) sa začne otepľovať. Noci a rána na celom území Slovenska však budú v prvej polovici budúceho týždňa mrazivé. „V horských dolinách môžu byť minimá teploty ojedinele až okolo mínus 15 stupňov Celzia,“ tvrdia meteorológovia.