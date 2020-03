Situácia s prevenciou na Luníku IX sa podľa mesta Košice zlepšila

Pozitívny posun zaznamenalo mesto Košice na Luníku IX v súvislosti s prevenciou proti šíreniu nového koronavírusu. Ako magistrát informuje na svojej webovej stránke, krízový štáb mesta v utorok rozhodol aj o distribúcii potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi.

V košickej mestskej časti (MČ) Luník IX nová občianska hliadka od utorka zabezpečuje prevenciu obyvateľov. Podľa primátora Jaroslava Polačeka je pozitívne, že väčšina tamojších obyvateľov sa v porovnaní so situáciou spred dvoch dní nezhromažďuje do veľkých skupín a viacerí začali nosiť aj rúška. „Obyvatelia sídliska dobre prijali aj to, že im počas tejto mimoriadnej situácie opätovne začala nepretržite tiecť z kohútikov aj pitná voda. Mesto si objednalo i cisternu, ktorá bude zásobovať pitnou vodou v obmedzenom čase aj obyvateľov vybraných nelegálnych osád,“ uvádza magistrát.

V rámci núdzového zásobovania občanov mesto Košice pripraví každý deň 50 potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi a zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí navštevujú zariadenia mesta, ako sú napríklad Oáza - zariadenie pre ľudí bez domova v Bernátovciach či Arcidiecézna charita Košice.

Čo sa týka opatrovateľskej služby, mesto tvrdí, že mnohí v súčasnosti nepotrebujú opatrovateľku, keďže sú ich príbuzní doma. Preto túto službu prioritne zabezpečujú osamelým ľuďom a tým, ktorým príbuzní nevedia poskytnúť celodennú starostlivosť. „Hoci necelá tretina opatrovateliek nemôže momentálne z rôznych príčin vykonávať svoje prácu, opatrovateľská služba pre odkázaných klientov vrátane donášky obedov je zabezpečovaná bez väčších problémov,“ dodáva.

Na svojom webe okrem iného pripomína, že košické školy začali s takzvaným domácim vyučovaním prostredníctvom internetu a spoločnosť Kosit pozastavuje zber a odvoz objemného odpadu zo záhradkárskych a chatových lokalít.