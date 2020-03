Pošta pozastaví poskytovanie niektorých služieb

S cieľom ochrániť zdravie zamestnancov v prevádzke, ako aj obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta pristupuje k pozastaveniu komerčných služieb. Od stredy (18. 3.) až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch.

Slovenská pošta vyzvala svojich zákazníkov o presun, respektíve pozastavenie objednávok distribúcie letákov. K dnešnému dňu je podaj a distribúcia letákov plošne zastavená. Pracovníci pošty až do odvolania nebudú prijímať objednávky distribúcie letákov a zároveň ich nebudú ani doručovať.

„Zapísaným zásielkam uloženým na pobočkách pôšt, ku ktorým patria doporučené zásielky, úradné zásielky a poistené listy, predlžujeme odbernú lehotu. Odberná lehota všetkých spomínaných typov zásielok je predĺžená až o 14 dní. Napríklad, v prípade štandardných doporučených zásielok bude mať zákazník čas na vyzdvihnutie zásielky až 32 dní to znamená štandardných 18 dní plus predĺžených 14 dní,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.

Slovenská pošta aj naďalej neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do rizikových oblastí Talianska. Obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave pretrvávajú, keďže letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca. K Číne a Taliansku pribudlo v týchto dňoch aj Mongolsko, Kuvajt, Džibutsko a Líbya, do ktorých nie je možné zásielky doručiť. Preto Slovenská pošta od dnešného dňa neprijíma od zákazníkov zásielky s doručením do týchto krajín.