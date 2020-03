V bojnickej nemocnici je mimo službu 16 percent zamestnancov

Viac ako 16 percent zamestnancov v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach je momentálne mimo práce pre povinnú karanténu, práceneschopnosť či ošetrovanie člena rodiny. Po zasadnutí krízového štábu o tom v utorok informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.

V NsP v Bojniciach museli v pondelok (16. 3.) uvaliť povinnú karanténu celkovo na 41 zamestnancov – lekárov, zdravotné sestry a sanitárov po tom, ako sa pacientka nemocnice priznala k pozitívnej cestovateľskej anamnéze. Výpadok takého počtu zamestnancov robí podľa Bašku problémy s prevádzkou nemocnice v pôsobnosti TSK.

V ostatných dvoch nemocniciach v pôsobnosti TSK je podľa neho situácia o niečo lepšia. V NsP Považská Bystrica nie je momentálne v práci šesť percent personálu, v NsP Myjava je to osem percent.

„Problém v nemocnici v Bojniciach vznikol tým, že ľudia nepočúvajú, neriadia sa usmerneniami, príkazmi, odporúčaniami. Chcem preto požiadať všetkých, aby postupovali podľa nariadení a usmernení, pretože ak nám takýmto spôsobom vyradia personál nemocníc, nebude sa mať kto starať o pacientov, ktorí zdravotnícke služby potrebujú,“ zdôraznil Baška.

Predseda TSK dodal, že v utorok odporučil krízový štáb všetkým trom krajským nemocniciam vytvoriť tzv. zdravotnícky filter, v ktorom ešte pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia zachytávajú osoby infikované novým koronavírusom. „V Prievidzi požičal okresný úrad nemocnici stan, v ktorom sú štyria zamestnanci civilnej ochrany, zdravotná sestra a sanitár. Pomoc ponúka aj Červený kríž a mladí medici, ktorí sú ochotní pomôcť,“ doplnil Baška s tým, že podobné filtre zriadia aj na Myjave a v Považskej Bystrici.

Podľa riaditeľa NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Vladimíra Vida, krízová situácia v nemocnici nenastala ani po výpadku pracovníkov. „Verím, že včerajší úbytok personálu sa vyrieši pozitívne, čakáme na výsledky testov pracovníkov v karanténe, ktoré by mali byť známe v stredu,“ doplnil Vido s tým, že ak by boli výsledky testov pozitívne, sú pripravení na zlučovanie niektorých oddelení.