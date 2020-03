Pellegrini: Štát začal s distribúciou ochranného materiálu pre zdravotníkov

Štát začal v utorok s distribúciou prvej várky ochranného a zdravotníckeho materiálu cez vyššie územné celky pre ambulantných lekárov. Ide o takmer 70.000 kusov materiálu. Uviedol to v utorok po návšteve podniku Zornica v Bánovciach nad Bebravou premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

„Bolo vyskladnených a malo byť postupne rozdistribuovaných takmer 70.000 ochranných rúšok, rukavíc, ako i návlekov na obuv, a to primárne pre pacientov, ktorí by s nimi mali vstupovať k lekárom, aby ich čo najmenej ohrozili,“ priblížil dosluhujúci predseda vlády SR. Len čo bude v stredu (18. 3.) alebo vo štvrtok (19. 3.) podľa neho prichádzať tovar určený aj pre samotných lekárov, to znamená filtre, ktoré potrebuje lekár a nie pacient, tie následne v rovnakej vlne a rovnakým spôsobom budú distribuované medzi ambulantný sektor. „Vždy prostredníctvom samosprávneho kraja,“ podotkol.

Bánovská Zornica začala v utorok s distribúciou takmer 20.000 rúšok do skladu Správy štátnych hmotných rezerv SR v Slovenskej Ľupči, ktoré budú následne distribuované podľa kľúča. „Kontrakt so Zornicou je podpísaný na 650.000 rúšok, od stredy sa k nej pripája aj susediaci závod, kde je ďalších 500 ľudí pripravených šiť rúška, čím sa kapacita výrazne zvyšuje. Ak všetko pôjde dobre, môže tento závod v nasledujúcich dňoch opúšťať 40.000 rúšok denne. Rúška sú antibakteriálne a použiteľné viackrát,“ doplnil Pellegrini. Riaditeľ Zornice Igor Maukš odhadol, že ich neskôr môže byť až 80.000 denne.

Po zvýšení výroby rúšok sa tieto budú podľa premiéra deliť, 20.000 kusov si štát ponechá pre nevyhnutné štátne sektory, lekárov a pacientov, časť bude štát každý deň odkláňať zväzu obchodu, aby ich mohol distribuovať pracovníkom obchodov. „Každé jedno rúško, filter, rukavice, ktoré opúšťajú Správu štátnych hmotných rezerv SR, sú vyskladnené až na základe povolenie Ministerstva zdravotníctva SR, kde je presne definované, aké počty a kam,“ dodal.

Rúška budú neskôr v Bánovciach nad Bebravou šiť aj pre súkromných odberateľov. Premiér avizoval, že dostal ponuky na rúška aj od iných spoločností i zo zahraničia.