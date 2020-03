Niektoré univerzity uvažujú o predĺžení semestra, v Prešove tak už urobili

Prešovská univerzita v Prešove tak už urobila. Dôvodom týchto opatrení je prerušenie prezenčnej výučby na univerzitách, ktorá bude trvať minimálne do piatka 27. marca.

„Výučbová časť letného semestra sa predlžuje do 15. júna,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove Anna Polačková. Uviedla aj to, že sa predĺži skúškové obdobie aktuálneho letného semestra do 31. júla. Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Úradníček pre TASR potvrdil, že v tejto chvíli pripadá do úvahy úprava harmonogramu letného semestra. „Konkrétne rozhodnutie bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie,“ poznamenal.

V stredu 18. marca sa rozhodne o prípadnom predĺžení semestra aj na najväčšej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského (UK) v Bratislave. „Momentálne rokujeme o tom, ako bude vyzerať zvyšok letného semestra. “Pravdepodobne sa semester predĺži a termíny odovzdania záverečných prác sa budú posúvať,„ priblížila pre TASR hovorkyňa UK Lenka Miller. Vedenie UK zároveň vyzvalo študentov aj prednášajúcich, aby čo najviac využívali dištančné metódy pri prednáškach či konzultáciách. “Samozrejme si uvedomujeme, že pri rôznych študijných odboroch môže byť využitie dištančnej metódy obmedzené. V tejto fáze oslovujeme fakulty a pokúsime sa navrhnúť rôzne scenáre podľa jednotlivých študijných programov a ročníkov. V stredu vydá rektor UK usmernenie pre fakulty, aby študijný harmonogram prispôsobili aktuálnej situácii. Budeme sa snažiť čo najviac vyjsť v ústrety hlavne končiacim ročníkom," dodala Miller.

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Roman Boča pre TASR uviedol, že je predčasné hovoriť o tom či sa semester predĺži alebo nie. Aj prorektor pre vzdelávanie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Milan Šimko potvrdil, že otázka o predĺžení akademického roka na univerzite je v štádiu riešenia. „Vedenie univerzity komunikuje s dekanmi fakúlt a uvidíme ako sa to vyvinie,“ povedal.

Hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Tomáš Zavatčan pre TASR potvrdil, že termín ukončenia akademického roka momentálne na univerzite neplánujú meniť, ak si to nevyžiada situácia spôsobená ďalším odkladom prezenčnej výučby. „O predĺžení alebo úprave akademického kalendára na letný semester rozhodneme na vedení univerzity v pondelok 23. marca. Dekanom fakúlt a riaditeľom súčastí sme odporučili zvážiť úpravu akademických kalendárov 2019/2020 letného semestra pre končiace ročníky,“ uzavrel pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po zasadnutí ústredného krízového štábu vo štvrtok (12. 3.) nariadilo prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov do 27. marca.