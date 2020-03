ESET vytvára fond na podporu účinnej diagnostiky ochorenia COVID-19

Spoločnosť ESET v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 sa rozhodla zapojiť do boja s epidémiou na Slovensku. Nadácia spoločnosti preto zriadila „Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19“, do ktorého prispeje sumou 300.000 eur. Suma bude v prípade potreby neskôr zvýšená.

Cieľom novovzniknutého fondu je v prvej fáze zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného testovania na Slovensku. Spoločnosť sa od svojho vzniku venuje diagnostike počítačových vírusov a je symbolické, že v tejto situácii podporí diagnostiku biologického vírusu. Aj v takýchto chvíľach sa ukazuje dôležitosť vedy, ktorá môže významne prispieť k riešeniu vzniknutej situácie.

„Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie koronavírusu sme zriadili, pretože sme presvedčení, že len systematický vedecký prístup nám pomôže zvládnuť túto epidémiu. Zároveň je nevyhnutné, aby sme už dnes mysleli dopredu a pristúpili ku krokom na opätovné naštartovanie ekonomiky. Plošné a systematické testovanie obyvateľstva pomôže pri návrate zamestnancov do pracovného procesu a tým pomôže aj slovenskej ekonomike,“ vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti.

Nadácia cez fond podporí nákup vysokoúčinných diagnostických prístrojov, vývoj systémov na efektívnejšiu online diagnostiku, alebo prispeje na náklady spojené s ich prevádzkou, či s odoberaním a prevozom vzoriek. Finančnú podporu môžu získať verejné aj súkromné zdravotnícke diagnostické inštitúcie a laboratóriá pôsobiace na Slovensku, ktoré majú oprávnenie na diagnostiku tohto typu alebo na odoberanie a prevoz vzoriek súvisiacich s koronavírusom SARS-CoV-2. Odborným garantom pri hodnotení použitia prostriedkov fondu je slovenský chemik Robert Mistrík.

„Po prvých diskusiách uvažujeme o spolufinancovaní nákupu prístroja Roche cobas 8800 System alebo o spolufinancovaní jeho prevádzky. Tento prístroj je schopný robiť real-time RT-PCR testy za nižšiu jednotkovú cenu a kratší čas, v automatickom režime. Dokáže vyhodnotiť až 4000 vzoriek za jediný deň. Budeme hľadať partnera, ktorý by tento prístroj prevádzkoval. Fond bude samozrejme otvorený aj pre ďalšie riešenia podporujúce jeho cieľ,“ uzatvára Mistrík.